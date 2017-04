Le PDG de Wassoul’Or et non moins Président d’honneur du parti politique d’opposition ADP-Maliba est accusé d’être l’instigateur de la grève des syndicats de la santé et de l’action sociale par certains médias en ligne. M. Alou Diallo, sans tarder, a apporté un démenti catégorique dans une tribune publiée sur sa page officielle.

Dans sa tribune, M. Diallo s’indigne contre une certaine presse, agissant pour le compte d’obscurs intérêts, qui s’est évertuée à accuser tour à tour l’opposition politique puis le secteur privé d’être à l’origine et même de financer le mouvement social des Syndicats. En effet, poursuit-il, dans un article paru sur un site inconnu et peu crédible, des individus sans scrupules et malintentionnés insinuent que je serais impliqué dans le financement du mouvement social des syndicats de la santé. C’est un mensonge éhonté qui n’a aucun fondement, écrit-il. C’est ainsi qu’il a apporté un démenti formel. Car, écrira-t-il, « Je n’ai jamais été en contact avec les Syndicats de la santé ». Pour lui, ce type d’allégations mensongères fait simplement le jeu de ceux qui privilégient la fuite en avant à l’allégement des souffrances des populations. A l’en croire, le site à l’origine de l’information n’a été crée que le 1er mars 2017 et n’a d’autre but que de désinformer et de semer la discorde. C’est pourquoi, M. Diallo se réserve donc le droit de porter plainte contre le site ainsi que contre les auteurs de cet article insensé pour diffamation. « Internet ne doit pas être une zone de non-droit dans laquelle tout serait permis, surtout sur un sujet aussi sensible que la santé » ajoute-t-il.

Pour M. Diallo, seuls les moyens pacifiques, le dialogue et la solidarité agissante peuvent nous permettre de résoudre nos problèmes. C’est dans ce sens qu’il a lancé la fondation Maliba qui intervient partout sur le territoire national, dans tous les secteurs, pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pour cela, plusieurs écoles et centres de santé, des lieux de cultes et des forages d’eau ont été construits au bénéfice de nos laborieuses populations.

C’est dans cet ordre d’idée que le PDG de Wassoul’ Or a lancé un vibrant appel aux autorités pour qu’elles reprennent langue avec le syndicat enseignant en vue de trouver une solution à la grève qui menace des milliers d’enfants d’année blanche. Cela constituerait un drame qui viendrait s’ajouter à la souffrance extrême des Maliens. Personne ne peut souhaiter cela, conclu le PDG de Wassoul’ Or, M. Alou Diallo.

Abdrahamane Sissoko