Forger une citoyenneté active et durable pour le développement du Mali, c’est l’objectif du Club des Amis du Pr Clément Dembélé (CAP-CD), à travers le projet citoyenneté active et durable. Les responsables du club ont matérialisé cette volonté par une conférence, le Samedi 1 juillet 2017 à la faculté des sciences Economiques et de Gestion de Bamako.

Parrainée par M Kalifa Dembélé, promoteur du groupe scolaire Biasson Dembélé, la conférence était animée par le Pr Clément Dembélé, enseignant en France, au Canada et au Mali. Aux dires de Demba Diabaté, la citoyenneté pose un défi majeur pour l’ensemble des acteurs sociaux. En effet, pour briser le fossé de la citoyenneté passive et contribuer activement au développement de notre pays, une synergie d’actions de l’ensemble de la jeunesse malienne est nécessaire en vue d’un changement de mentalité. Au Mali, l’engagement des jeunes en faveur du développement commun est peu significatif et cela dénote du manque de valeurs patriotiques qui se font de plus en plus rares. Le manque de communication, de formation de volonté, et de stratégie sont les principales causes qui nous conduisent à la citoyenneté passive. Plusieurs efforts personnels, associatifs, nationaux et internationaux ont été menés afin d’amener la population à échapper aux travers qu’engendrent l’inertie : banditisme, chômage, déperdition scolaire… des phénomènes sociaux qui sont aux antipodes des valeurs citoyennes actives et durables. Pour le conférencier le préalable d’une citoyenneté active passe par la formation, l’information, et le partage d’expériences à travers des conférences débats. La riche carrière du Pr Dembélé a été une source d’inspirations pour les jeunes qui entendent œuvrer pour faire prévaloir ses idéaux au Mali. Cette jeunesse au tournant de la révolution technologique, informée de l’actualité du monde, c’est une jeunesse sur laquelle nous pouvons espérer et confier le Mali de demain, prospère, paisible uni et émergent, conclut Pr Dembélé.

LASSI SANOU