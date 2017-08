L’ animateur radio , est au cœur d’un bras de fer juridique avec Mamadou Blaise Sangaré , conseiller spécial du président malien. Suite à des commentaires tenus par le Rasta lors de son émission Carte Sur Table , Mogotigui riposte sans langue de bois.

A travers un appel téléphonique, le stratège politique du Chef de l’Etat a répondu à Ras Bath . Durant l’émission Carte Sur Table de Renouveau FM , l’animateur a évoqué la citation à comparaitre au tribunal pour raisons diffamatoires. Il a d’ailleurs mis au défi le Mogotigui indiquant qu’il risquerait au final une poursuite pour dénonciation diffamatoire.

C’est justement ce qui a poussé le leader politique à réagir en ces termes : « Ras Bath prône le divertissement or il est question de rendre compte juridiquement. Une mise à jour de sa personnalité sera faite afin de laver mon honneur ».  Et le Mogotigui d’accepter la challenge de Ras Bath qui prédit un renversement de situation. « J’appelle tous les maliens à suivre l’émission spéciale qui aura lieu , après l’audience au tribunal. Pour ma part ce sont les arguments juridiques qui comptent. J’ai mes preuves et je ne cautionne pas la calomnie » renchéri le président de la Convention Démocratique et Sociale (CDS).

Un challenge accepté qui connaitra son épilogue le lundi 28 Août au tribunal de la Commune 6. Il faut rappeler que c’est suite à un accrochage entre le chroniqueur et des jeunes de Bougouni, que le bras de fer a pris forme. Décidé à en découdre, Blaise ne cache pas aller au bout de son action , réfutant d’office toute médiation ( leaders religieux , griots) afin de calmer le jeu.

Notons au passage que  Mogotigui  a mis en garde la majorité présidentielle (CMP). Quiconque tenterait de la dissuader face au populaire Ras Bath , pourrait l’inciter à quitter définitivement le clan des 60 partis soutenant S.E Ibrahim Boubacar Kéita.A bon entendeur …

KEITA IDRISSA (Le Temoin) Â pour Maliweb.net