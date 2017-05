Le lancement officiel des activités du Club des Amis d’Almoustapha Sanogo a eu lieu le samedi 20 Mai dernier sur le terrain municipal de Konobougou. C’était sous la houlette de Bedi Dicko, président du club en présence d’Almoustapha Sanogo lui-même, président d’honneur.

Cette activité a mobilisé plusieurs personnalités à Konobougou le samedi dernier. Il s’agit entre autres des députés Boureima Dicko et Mody N’Diaye, tous deux élus à Baroueli, Zoumana Coulibaly, Maire de la commune rurale de Konobougou, Me Bakary Bagaga, intime ami d’Almoustapha Sanogo et les notabilités.

Les activités de ce lancement qui a eu lieu dans l’après-midi, ont débuté par un match de football dont le coup d’envoi a été donné par Me Bakary Bagaga.

Les populations étaient sorties nombreuses pour assister à cet évènement, surtout qu’il a lieu en l’honneur d’un des leurs. Il s’agit d’Almoustapha Sanogo, opérateur économique originaire de Konobougou. Ainsi, c’est sous un tonnerre d’applaudissents que l’homme a été accueilli par le public.

Prenant la parole, le secrétaire général du club, Yaya Coulibaly dira qu’ils ont organisé ce tournoi de football pour montrer l’existence de leur club aux populations de Konobougou. Pour lui, ce tournoi s’inscrit dans le cadre des activités de lancement du club. Et ils ont choisi le football qui est une activité qui rassemble la jeunesse. Mais aussi qui permet d’informer une grande partie de la population de la mise en place de ce club.

Yaya Coulibaly a tenu à préciser que le club n’est pas un parti politique. Mais qu’il a été mis en place uniquement pour le développement de la commune rurale de Konobougou. D’après lui, c’est un club qui compte 30 membres et 8 membres d’honneur et ouvert à toutes les personnes qui souhaitent le développement de Konobougou.

A en croire M. Coulibaly, le choix de ce fils de Konobougou n’est pas fortuit. Mieux dit-il, ils ont constaté à Konobougou et à Baroueli, la participation sans relâche d’Almoustapha Sanogo à toutes les activités sociales. Sans compter les nombreux autres gestes qu’il fait à l’endroit des populations.

« Après constat, on s’est dit que Almoustapha Sanogo aime sa ville natale. On cherche à développer Konobougou et on s’est dit que l’homme qui sera capable de nous aider dans cette tâche ne sera personne d’autre qu’Almoustapha Sanogo. On l’a appelé pour lui annoncer la nouvelle et il a accepté. C’est pour cela qu’on a mis en place le vendredi 19 mai dernier, notre club », a-t-il expliqué. Avant de souligner que l’objectif du club est de développer la commune rurale de Konobougou et surtout aider les jeunes à trouver du travail ou à mettre en place des projets avec Almoustapha Sanogo à travers ses relations.

A sa suite, le maire de la commune rurale de Konobougou, Zoumana Coulibaly s’est réjoui de la mobilisation des populations pour cet évènement heureux. Il a fait savoir qu’Almoustapha Sanogo est son meilleur ami dans tout Konobougou. Et c’est une amitié qui ne date pas d’aujourd’hui. C’est pourquoi, il a rassuré les membres du club de sa disponibilité totale à les accompagner.

Pour sa part, Me Bakary Bagaga a invité les habitants de Konobougou à se donner la main pour la réussite des activités qui seront menées par le club dans le cadre du développement de leur commune. Il leur a demandé de mettre de coté leurs divergences politiques et de s’unir pour la cause de la commune.

Quant au président d’honneur du club, Almoustapha Sanogo, il se dit très heureux de la mise en place de ce club en son nom. Avant de demander aux populations de Konobougou de se joindre aux membres du club et à lui-même pour le développement de Konobougou. Car pour lui, ils ne pourront rien faire sans les autres.

Almoustapha Sanogo a souligné que ce club a aussi été mis en place pour rassembler la jeunesse, car sans les jeunes, aucun développement ne sera possible.

« Mon souhait est que ce club s’élargisse, qu’il regroupe dans les jours à venir, tous les ressortissants de Konobougou et de Baroueli où qu’ils se trouvent », a-t-il laissé entendre. Avant de préciser que le dit club ne sera pas transformé en parti, mais il est ouvert à tous les partis politiques qui ont pour ambition, le développement de la commune rurale de Konobougou. Enfin, le président d’honneur a exhorté les membres du club et les jeunes de Konobougou à se donner la main, à travailler ensemble pour faire avancer leur commune.

Fily Sissoko