Le mercredi 28 décembre 2016, les travailleurs du Centre international de conférence de Bamako ont tenu une assemblée générale. Au cours de ladite rencontre, ils ont manifesté leur mécontentement face au sort qui leur est réservé. Avant de menacer d’empêcher la tenue de cette rencontre internationale.

En raison de l’arrêt des activités au Centre international de conférence de Bamako (Cicb) pour la tenue du sommet Afrique-France et la rénovation du centre après le sommet, les travailleurs du Cicb voient leur avenir s’assombrir. A en croire le secrétaire général du syndicat des travailleurs du Cicb, Abdoulaye Bouaré, le Centre est fermé pour 30 mois. Pendant cette période, se plaint-il, il n’y a aucune garantie de paiement de leurs salaires pendant cette période. Cela, malgré leurs différentes démarches administratives. Pour lui, il y a une mauvaise volonté de la part du gouvernement de payer cette période de cessation de travail. «La tenue du sommet Afrique-France au Cicb devrait être une occasion d’épanouissement pour nous. A défaut, nous ne devrons pas être martyrisés. Car, nous ne sommes pas demandeurs de l’organisation dudit sommet encore moins de la fermeture du Centre. Mais après l’adresse des correspondances au ministère de tutelle, puis celle de l’Economie et des Finances en passant par le ministère de la Fonction publique, nous n’avons aucune assurance pour le paiement de nos salaires pendant le reste des 24 mois. Un conseiller nous a confié que cette affaire n’est pas facile à gérer et que le paiement du mois de décembre 2016 est incertain. A fortiori les salaires de 2017 et 2018. Sans nos salaires, il n’y aura pas de sommet», ont-ils déclaré. Car, explique Bouaré, les 200 millions FCFA environs, équivalant à 2 ans de salaires du personnel, sont infimes par rapport aux 5 milliards donnés pour l’entretien des fleurs et gazons du Cicb. D’où la colère de l’assemblée. En tout cas, ils insistent : « sans nos salaires, il va falloir marcher sur nos corps pour tenir ce sommet Afrique- France. »

Oumar KONATE