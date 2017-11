Suite à son assemblée générale tenue le jeudi dernier à la pyramide des souvenirs, le collectif des associations de la plateforme AN TE A BANA a décidé de sortir de son silence et se prononcer sur les sujets phares qui touchent à la vie de notre Nation. Pour cela, ledit collectif a organisé un point de presse pour édifier les journalistes du géant meeting qu’il organisera le samedi, 25 novembre 2017 à la pyramide des souvenirs. Ledit point de presse était présidé par le porte-parole du collectif Ibrahima Kebe en compagnie de Mme Wadjidjé Founè Coulibaly et El Hadj Tandina.

Dans son propos liminaire, le porte-parole des associations de la plateforme AN TE A BANA , Ibrahima Kebe a laissé croire que face à la situation actuelle de notre pays, ils ne peuvent qu’agir. Éparpillés il y’a longtemps, Kebe avance qu’il est nécessaire que les jeunes se donnent la main pour prendre leur destin en main afin de sauver le Mali des mains des prédateurs politiques. Aux dires de du porte-parole, lors de son assemblée générale du jeudi 16 novembre à la pyramide des souvenirs, le collectif des associations de la plateforme AN TE A BANA a décidé de se réveiller de son sommeil en décidant d’organiser un géant meeting à la pyramide des souvenirs pour mettre en débat démocratique certains sujets touchant la vie de notre pays.

D’abord, au cours du meeting, le collectif donnera son point de vue sur l’insécurité grandissante que le Mali traverse au nord comme au centre. Les organisateurs dénonceront, aux dires d’Ibrahima Kebé, les attaques qui se font en longueur de journée et l’assassinat de paisibles citoyens Maliens par des bandits de tout acabit.

La violence est devenue, voilà à quoi la population malienne est toujours victime et le pouvoir en place a toujours du mal à mettre un terme à cela. Le porte-parole du collectif des associations de la plateforme AN TE A BANA affirme que cette violence faite à la population malienne et l’incapacité du régime d’IBK à mettre fin à l’escalade de la violence feront partie des thèmes de leur meeting du samedi 25 novembre. L’un des thèmes phares aussi de ce meeting est bien celui des élections.

Boureïma Guindo

