Le samedi 10 juin 2017, la chambre du commerce et d’industrie du Mali a servi de cadre pour une conférence de presse et de sensibilisation de la population malienne pour soutenir le gouvernement dans sa gestion du pouvoir. Organisée par le collectif des syndicats d’un Mali Debout pour la paix, la conférence était placée sous présidence du président du collectif des syndicats d’un Mali Débout Pour la Paix, Djibril Diallo.

Selon Djibril Diallo, le président des syndicats d’un Mali Débout pour la Paix, cette assemblée est une conférence débats pour le soutien au Mali qui passe obligatoirement par le soutien aux autorités. « Nous ne laisserons plus jamais un président du Mali en pâture dans le camp des bandits et des ennemis. Nous allons soutenir le président, notre Nation et l’aider à enlever le Mali dans la main des bandits et de la rébellion. Le premier mécanisme que nous allons mettre en place c’est la communication, la formation et la sensibilisation. Nous allons mettre en place une paire éducation, un système qui doit marcher pour le regain du marché ».

Djibril a appelé les autorités à ouvrir la porte de l’information, qu’ils disent honnêtement ce qui se passe réellement pour qu’on puisse les aider a sortir de cette crise.

Mariam Dite Mama Diarra