Et Monsieur Touré de faire savoir que cet accident macabre a mobilisé illico presto tous les responsables de la compagnie et des autorités administratives de la quatrième région, comme entre autres le gouverneur de Ségou, le préfet de Fana, Abdoulaye Diakité, Chef de Brigade de la gendarmerie de Barouéli, le député de Konobougou, le directeur général des transports de Ségou.

Selon Mahamadou Traoré, ce drame est intervenu entre Konobougou et Fana, aux environs de trois heures du matin. Aux dires du chef personnel, rapportant la version d’un rescapé du sinistre, c’est le sommeil qui aurait raison du conducteur du camion en partance pour Ségou, qui a perdu le contrôle pour se retrouver en collision avec le car dans son couloir pour Bamako. Le bilan de cette tragédie fait état de 15 pertes en vies humaines, 32 blessés graves en urgence à l’hôpital Gabriel Touré et 9 personnes indemnes.

15 morts et 32 blessés, c’est le bilan de l’accident routier s’étant produit le mardi 3 janvier 2017 entre un car de la SONEF et un camion remorque sur le tronçon Bamako-Ségou.

