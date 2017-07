La Direction Nationale des Archives du Mali a célébré la journée internationale des archives dans ses locaux le samedi 01 Juillet 2017. C’était sous la houlette du secrétaire général du gouvernement Mme Sanogo Aminata Mallé et en présence du Directeur national des archives du Mali Seydou Diabaté. Au cours de cette célébration, un accent particulier a été mis sur le prépondérant rôle des archives dans l’histoire du Mali, surtout son importance dans la gestion des affaires publiques ainsi que les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires pour la numérisation des archives historiques.

Selon Mme Sanogo Aminata Mallé, le secrétaire général du gouvernement, la célébration de cette journée internationale des archives offre l’opportunité de sensibiliser les administrations et l’opinion publique sur l’importance des archives dans la gestion des archives publiques et témoigne de l’intérêt que le premier ministre, chef du gouvernement accorde à la modernisation de l’Administration en particulier les systèmes d’archivage. Elle a souligné les efforts consentis par le gouvernement du Mali pour numériser et archiver le journal officiel de 1959 à nos jours et pour numériser et classer les archives courantes et autres dossiers du secrétariat général du gouvernement.

Quand au Directeur National des Archives du Mali, Seydou Diabaté, il a signalé que les archives nationales ont pour mission la collecte, le classement, la conservation, la restauration, la communication et la valorisation des archives de l’Administration. Il a dévoilé le thème qui est : « Archives, citoyenneté et inter culturalisme », un thème qui, selon lui, s’inscrit dans le cadre de la mission du Conseil International des Archives qui est d’encourager et de soutenir le développement des archives dans tous les pays tout en respectant leur diversité culturelle. Le Directeur National des Archives a étalé le programme de la célébration de la journée qui a été parsemé par des conférences débats afin de mieux sensibiliser l’opinion publique sur le rôle des archives dans le développement social et culturel de notre pays.

Moussa Samba Diallo