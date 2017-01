Welcome! Log into your account

Mobiliers de bureau, panneaux solaires, ventilos, ordinateurs, batteries de panneaux solaires ont été emportés sous leurs escarcelles. Le tableau est ainsi plus exhaustif : rideaux, drapeau, ustensiles de cuisine, bouilloires, frigos, vieilles machines qui servaient à faire les actes de naissance, archives, documents nouveaux et anciens, mêmes les carreaux de certains bureaux, la furia de l’équipe sortante n’aura rien épargné.

Une vive rivalité entre l’équipe actuelle et le maire sortant : des rivalités politiques. Lesquelles ont même gagné certains villages parce que le député Bourama Traoré dit Banazolé Bourama ne voulait plus voir Yeah Samaké à la mairie de Ouéléssebougou. Ce dernier a entrepris beaucoup d’actions dans les villages, notamment des initiatives dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations.

