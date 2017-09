Plus de 50 filles handicapées formées et dotées de kit d coiffure et esthétique après une donation de cinq kits à leurs groupements. Réhabilitation des classes de la première année à la sixième année à Niarela. Le badigeonnage de tout le périmètre de l’école de Niarela. A ceux là, s’ajoutent l’installation de forage de l’artisanat et de Ngolonina ; le bitumage de rues dans le quartier Hippodrome et l’installation de panneaux solaires à la mosquée de Bagadadji.

Cette année, il a envoyé 14 personnes à la Mecque pour l’accomplissement de leur devoir religieux. L’honorable Karim Kéita a aussi pensé à la réinsertion socio économique des sourds muets en les formant en électricité, plomberie et en carrelage avec les kits d’accompagnement

Des groupements de femmes de Quinzambougou ont bénéficié de formation en teinture en savonnerie et en transformation des produits agroalimentaire.

Un château d’eau à Ngomi, un autre à Konebougou et des kits scolaires à l’ouverture de l’école L’honorable Kéita a aussi lancé une opération de curage des caniveaux à Missira et une voie de Niarela, des caniveaux aux alentours de l’école Mamadou Diarra de Médine, l’installation de lampadaires en cours toujours aux alentours de l’école de Médina coura. Un forage au Garbal (marché à bétail). Il a remis gracieusement 15 motos aux handicapés, des amplificateurs et micro à une mosquée dans chaque quartier. La rupture de jeun (sountigai) avec une mosquée chaque jour dans la commune II, 500 plats par jour……

