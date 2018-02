Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, a entamé depuis quelques jours une large campagne d’information et de sensibilisation dans les différentes communes du district de Bamako afin de leur expliquer les différentes opportunités et les efforts fournis par le président IBK dans l’emploi des jeunes. C’est la mairie de la commune II qui a servi de cadre le mardi 30 janvier dernier à l’étape de la commune II. La rencontre, outre le ministre de l’Emploi et le maire de la commune II, a regroupé les forces vives de cette commune avec une participation massive des jeunes.

Si en commune I, cette campagne s’est déroulée sans anicroche, elle a été par contre mouvementée en commune II. Pour cause, dans son exposé en langue bambara, le ministre Maouloud Ben Kattra, d’expliquer que depuis l’arrivée du président jusqu’à nos jours, ce sont 220 000 emplois qui ont été créés. Des données que certains jeunes dans la salle ont contesté en scandant : “C’est faux, c’est faux..”. Face à ces critiques, le ministre Ben a pu garder son sang-froid, contrairement au maire Rpm de la commune II qui aurait tenté d’être plus royaliste que le Roi, aussi d’autres conseillers du maire auraient même taxé ces jeunes d’être à la solde de l’opposition. Toute chose qui aurait provoqué l’ire de ces jeunes qui ont claqué la porte de la réunion. Entre temps, les forces de l’ordre munies de gaz lacrymogène ont investi les lieux, pendant que le ministre et ses collaborateurs sont restés dans une salle de conférence presque vide.

K.THERA

