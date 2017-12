Le conseil de la commune rurale de Sido a été investi, le samedi, à Sido. Cette cérémonie a été organisée par l’association pour le développement de ladite commune, en présence du Préfet de Bougouni, des représentants du Bureau national de l’URD et des partis amis.

L’Association pour le développement de la commune rurale de Sido a organisé une grande festivité culturelle pour la mise en place du conseil communal. Cette cérémonie avait comme objectif de présenter les membres du conseil à toute la population de la commune en vue d’instaurer le dialogue entre les acteurs en charge du développement local. Il s’agissait aussi de parler de la paix et de la réconciliation entre les villages de la commune. Les populations se sont fortement mobilisées pour cette occasion.

Le chef de village de Sido a souhaité la bienvenue aux participants, et a invité les populations de la commune à l’entente pour le développement de la commune. Le secrétaire général de l’association pour le développement de la commune rurale de Sido, M. Mady Traoré, dira que cette initiative a pour but de cultiver la paix et la réconciliation dans la commune. Les représentants de l’URD : le Pr Salikou Sanogo et Mamadou Awa Gassama ont expliqué les idéaux du parti.

Le maire Kalilou Samaké a remercié la population des 28 villages de la commune rurale de Sido pour la confiance portée en sa personne. Il a également salué les jeunes de la commune pour toutes les actions entreprises pour le développement de la commune.

Le Préfet de Bougouni, dans son discours d’ouverture des festivités, a salué l’initiative de l’association pour le développement de la commune rurale de Sido avant de dire que cela facilitera le travail de l’administration. Il faut noter que la commune de Sido compte 28 villages et fait partie des 26 communes du cercle de Bougouni.

Nanpaga KONE

