Welcome! Log into your account

Le RPM renouvelle toute sa confiance au Président de la République, au Premier ministre et au gouvernement, et s’engage à soutenir fermement leur action, notamment dans le cadre des points cités à l’ordre du jour.

L’objectif de la rencontre était d’échanger avec le Premier ministre sur les questions d’actualité nationale et internationale, et d’évoquer l’implication du RPM dans l’appui à la politique du gouvernement, sous l’autorité du Président de la République, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta.

You are going to send email to