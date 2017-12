Le directeur général de la compagnie Allianz-Mali , Mohamed Compaoré a inauguré l’agence de Djélibougou le jeudi 30 novembre 2017 en compagnie de Madame Delphine Maïdou, Coo de la direction régionale d’ Allianz Afrique marraine de la cérémonie.

La compagnie d’assurance Allianz vient d’inaugurer sa nouvelle agence sise à Djélibougou. Conformément à ses priorités visant à se rapprocher de sa clientèle et satisfaire de manière efficiente à ses besoins et exigences. Grande et moderne, l’ agence Allianz de Djélibougou est sous la responsabilité de Monsieur Sory Ibrahim Tapo.

Selon le directeur général de Allianz-Mali, Mohamed Compaoré, la multiplication des points de vente s’inscrit en droite ligne de la vision de la compagnie dont les axes prioritaires s’organisent autour : du développement de leurs activités à travers celui des réseaux propriétaires notamment les agences ; le digital par défaut par le développement de leurs outils d’exploitation et de pilotage ; la véritable orientation et satisfaction des clients ; l’excellence technique et la méritocratie pour un bon management efficient de la performance.

Allianz, 1ère marque mondiale en assurances, elle est présente dans plus de 70 pays , leader depuis 2006 du Dow Jones Sustainability Index secteur assurance, Allianz est implantée au Mali depuis 16 ans avec une certification ISO 9001 en 2015 dans la zone CIMA.

Parmi ses offres de services on note la capacité à souscrire tous les risques en assurances de biens et responsabilité, son engagement dans l’investissement socialement responsable mais surtout sa capacité à suivre ses clients partout dans le monde.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

