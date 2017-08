“Il faut savoir faire preuve de patience. Un homme patient voit venir les choses et au bout de la patience, il y a le miel… Enfin, la patience est la moitié de la foi”, Me Alioun Blondin BEYE. Après une période euphorique et de tiraillement tout azimut, l’heure doit être à la réflexion, à la compréhension. Malgré sa fermeté et son engagement, le président IBK a compris qu’il est le garant de l’unité et de la cohésion sociale. Il a, semble-t-il, mis de l’eau dans son vin et a commencé les concertations. La finalité ne saurait être rien que le MALI. Quoi qu’il en soit.

Face à cette nouvelle situation, il est important qu’il y ait des concessions de part et d’autre pour aboutir à l’essentiel, la fierté et le bonheur des Maliens ainsi que l’honneur du Mali. Mais, déjà des voix se lèvent pour le totalitarisme. Non et non, le Mali n’a pas besoin de fracture, la plaie étant déjà très béante. Alors, il faut que les uns et les autres s’acceptent, s’écoutent, se fassent des concessions. C’est vrai qu’il va être difficile de conquérir le cœur des “An Tè A Banna, Touche pas à ma Constitution ” mais notre pays, le Mali, est notre patrie unique. Ce pays a toujours été un pays de dialogue, d’entraide et de solidarité. Mettons donc nos égos de côté et comprenons pour sauver le peu qui reste afin que l’avenir soit radieux.