Milices, escadrons de la mort. L’heure est grave. Et pour preuves, la tentative d’assassinat de Mamadou KANTE dit (Maréchal Madou) dans la nuit du lundi 24 juillet 2017. La plateforme AN TE ABANA organise une assemblée générale le mardi 25 juillet sur l’esplanade de la bourse du travail de Bamako à cet effet. Le lendemain, sur un autre plan, le tribunal de grande instance de la commune IV condamne le chroniqueur Ras Bath à 12 mois de prison ferme et une amende de 100 000 FCFA. Sans tarder, le même jour, les membres du Collectif pour la Défense de la République (CDR) convoquent une réunion au carrefour des jeunes de Bamako. L’ordre du jour a été le même dans les deux rencontres ” des dénonciations et des propositions d’activités à entreprendre rapidement “.

Les propositions de l’assemblée générale extra – ordinaire de la plateforme AN TE A ABANA ont été entre autres : une marche pour demander la démission d’IBK, faire des actes de désobéissance civile jusqu’à ce que la justice soit rendue, déposer une plainte contre x… A la fin de l’assemblée, l’honorable Amadou THIAM a rassuré les participants qu’une commission sera mise en place rapidement afin d’analyser les suggestions faites.

A l’annonce du verdict du tribunal de la commune IV, les membres du Collectif pour la Défense de la République (CDR) se sont donné rendez-vous au carrefour des jeunes, Bamako. Ils ont jugé que la condamnation de Ras Bath est un procès politique. Aussi, ils ont affirmé que le verdict du tribunal de la commune IV sur l’affaire de Ras Bath et l’agression de Maréchal Madou ont un lien indéniable. Enfin, ils comptent mener une action gigantesque dans un bref délai.

M. Tidiane TANGARA, Directeur de publication du journal ”dénonciateur” et membre du CDR, proposera à tous les membres de l’assemblée d’être des Ras bath c’est-à-dire des dénonciateurs afin d’éviter la corruption, les coups d’Etats, le népotisme et tous les autres mauvais comportements dans les administrations de notre pays.

La riposte proposée par la plateforme AN TE ABANA est pacifique car, disent les membres, ” la violence est l’expression des faibles”.

Sory Ibrahim TRAORE