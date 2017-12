La conférence extraordinaire du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) tenue à Ségou les 2 et 3 décembre 2017, a fini par trancher l’épineuse question de la succession du président démissionnaire du CNJ, Mohamed Salia Touré. Aux termes des travaux, c’est Souleymane Satigui Sidibé qui a été choisi pour assurer la présidence du CNJ.

Après deux jours d’échanges et de discussions, la conférence extraordinaire du CNJ à Ségou a trouvé la solution aux problèmes qui minaient le conseil depuis des mois. Il s’agissait à travers cette conférence de trancher le problème de la présidence du Conseil, renforcer ses textes pour éviter d’autres situations conflictuelles. Aux termes des travaux, c’est l’ancien président par intérim, Souleymane Satigui Sidibé qui a été confirmé président du Conseil pour conduire le mandat en cours à son terme. « La conférence a décidé le remplacement du poste vacant de président par Souleymane Satigui Sidibé qui en assure désormais la présidence du CNJ Mali jusqu’au prochain congrès. Quant aux vice-présidents, ils montent par ordre croissant, » a décidé la conférence.

En plus de cette décision, la conférence a dégagé des recommandations pour renforcer les textes réglementaires du Conseil. Elle a autorisé le comité exécutif l’application des textes du CNJ pour résoudre la question du poste vacant du 7e vice-président du CNJ ; la mise en place d’une commission de réforme des textes du CNJ Mali comprenant toutes les sensibilités. Elle a aussi décidé l’organisation des états généraux de la jeunesse courant 2018 ; la mise en place rapide d’un bureau du conseil communal de la jeunesse de la Commune VI conformément aux résolutions du 5e congrès ordinaire du CNJ Mali.

Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, qui a présidé la clôture des travaux, a salué la maturité et la responsabilité de la jeunesse du Mali qui ont assuré la réussite de cette conférence extraordinaire. Il les a invités à l’union sacrée pour mieux contribuer à la construction du pays. « Chers jeunes, cessez de vous faucher l’herbe sous le pied, arrêtez de vous jeter la peau de banane sous vos pieds, arrêtez de vous poignarder dans le dos, bannissez la haine et la jalousie entre vous, évitez de vous vilipender dans les journaux ; au contraire cultivez la solidarité, l’entraide entre vous. Instaurez le dialogue intergénérationnel entre vous, raffermissez le lien d’amitié et de fraternité entre vous, ayez toujours à l’esprit que chaque génération est comptable de ses actes et le temps responsable des actes qu’elle pose », a-t-il rappelé.

Le nouveau président du CNJ Mali a remercié le Conseil pour le choix porté sur lui pour mener à terme le mandat en cours. Un mandat qu’il place « sous le signe de l’unité autour des axes prioritaires du plan d’actions validé à Bandiagara ». A en croire Souleymane Satigui Sidibé, ce plan d’actions prend en compte toutes les préoccupations actuelles des jeunes du Mali. Il a promis que des actions seront engagées pour la refondation du CNJ.

La conférence extraordinaire de ce weekend a été une réussite grâce aux concours des anciens du CNJ, tels qu’Alkeydi Touré, Abdoulaye Touré, ancien président du CNJ-Mali et l’honorable Madou Traoré dit Gaucher qui a été choisi par les jeunes du Mali pour être le président d’honneur du CNJ.

Youssouf Coulibaly, envoyé spécial

