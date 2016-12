Le Centre national d’appareillage orthopédique du Mali(CNAOM) a tenu, jeudi 22 décembre, la 13ème session de son Conseil d’administration. C’était sous la présidence du secrétaire général du ministère de la solidarité et de l’action humanitaire, Samba Alhamoud Baby, en présence du DG du CNAOM et des administrateurs.Au menu de cette 12è session du conseil d’orientation du CNAOM, le point d’exécution des recommandations de la 12è session, l’examen et l’adoption du rapport d’activités de 2016 et celui du programme d’activités et du projet de budget 2017.

Pour le représentant du ministre de l’Action sociale, M. Baby, face à l’évolution rapide de l’environnement social économique, juridique et à cause des exigences de plus en plus pointues des usagers du service public, une bonne gouvernance devient stratégique pour toute structure.

Il a salué le partenariat avec Handicap international, qui a élaboré un projet de prise en charge des enfants de 0 à 6 ans souffrant de paralysie cérébrale dans les communes de Bamako et de Sikasso et celui du Comité International de la Croix Rouge pour son projet de réadaptation physique. Il a aussi souhaité que soient redynamisés les centres régionaux d’appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle et la validation de la stratégie nationale de développement de la réadaptation physique au Mali.

Toute chose qu’apprécie le Directeur Général de la structure, Dr Youssouf Konaté, qui regrette cependant que sa structure souffre du manque de personnel et de l’absence d’antennes du CNAOM dans les régions.

A rappeler que sur le plan technique, le centre a réalisé 94.24% des activités programmées dont 8482 personnes consultées, 24599 séances de rééducation réalisées, 536 appareils orthopédiques produits et 539 enfants pieds bots traités à travers la Méthode Ponseti.Un budget prévisionnel de 2017 de 600.500.000 FCFA a été adopté. Soit une hausse de 2% par rapport à l’exercice écoulé.

MAMADOU NIMAGA