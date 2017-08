Alors que notre pays avait été présenté l’année dernière comme l’un des trois pays africains qui consomment le plus l’alcool, une enquête de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne classe le Mali que 40e sur 49. La consommation du Mali en litres d’alcool pur, par an et par habitant de plus de 15 ans ne serait que 29,3 litres contre une moyenne de 9,01 litres pour le Gabon qui arrive en tête des pays africains étudiés.

Qu’on se rassure, notre pays présenté l’année dernière comme l’un des trois pays africains qui consomment le plus l’alcool, a été mal jugé. En effet, une enquête de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne classe le Mali que 40e sur 49. La consommation du Mali en litres d’alcool pur, par an et par habitant de plus de 15 ans ne serait que 29,3 litres contre une moyenne de 9,01 litres pour le Gabon qui arrive en tête des pays africains étudiés.

Contrairement aux idées reçues, l’Afrique, dans son ensemble, n’est pas un continent très porté sur la bouteille. Bien moins que les Européens.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) surveille de très près l’évolution de la consommation d’alcool dans le monde qu’elle mesure en litres d’alcool pur, par an et par habitant de plus de 15 ans.

C’est le Gabon qui arrive en tête des pays africains étudiés avec une moyenne de 9,01 litres d’alcool pur (par an et par habitant de plus de 15 ans.)

Il est suivi du Nigeria (8,9 litres), de l’Ouganda (8,33 litres), de l’Afrique du Sud (7,77 litres) et du Rwanda (7,12 litres).

Les populations africaines les plus sobres sont l’Algérie et le Niger.

Pour comparaison, les populations européennes consomment en moyenne 10 à 12 litres d’alcool pur par an et par habitant de plus de 15 ans. Les Américains se limitent à 8,55 litres et les Chinois à 5,75 litres. Le pays le plus imbibé au monde est le Belarus avec une moyenne annuelle de 14,3 litres.

Naturellement, il s’agit de moyennes sur l’ensemble des populations, qui cachent parfois de grandes disparités. Ainsi, l’OMS a également mesuré dans chaque pays, la consommation des seuls buveurs d’alcool, en excluant toutes les populations abstinentes. Et là, surprise ! Dans certains pays, notamment musulmans, les buveurs, très minoritaires, ont tendance à lever le coude plus que de raison… Au Tchad, leur consommation annuelle culmine à 33,9 litres. En Gambie, elle atteint 30,9 litres, au Mali, 29,3 litres… Et même aux Emirats Arabes Unis, elle s’élève à 32,8 litres.

Consommation des pays africains en litres d’alcool pur, par an et par habitant de plus de 15 ans.

1 Gabon : 9.01

2 : Nigeria : 8.90

3 Ouganda : 8.33

4 Afrique du Sud 7.77

5 Rwanda 7.12

6 Sierra Leone 6.74

7 Burundi 6.32

8 Angola 6.20

9 Tanzanie 6.20

10 Botswana 5.98

11 Guinée équatoriale 5.73

12 Cameroun 5.64

13 Swaziland 5.05

14 São Tomé & P. 4.42

15 Seychelles 4.33

16 Burkina Faso 4.29

17 Côte d’Ivoire 3.99

18 Zimbabwe 3.85

19 Cap-Vert 3.25

20 Liberia 3.07

21 Lesotho 2.92

22 Zambie 2.75

23 Maurice 2.65

24 Gambie 2.44

25 Congo (Kinshasa) 2.41

26 Guinée-Bissau 2.28

27 Ghana 1.84

28 Congo (Brazzaville) 1.75

29 Centrafrique 1.73

30 Kenya 1.73

31 Soudan 1.73

32 Malawi 1.44

33 Tunisie 1.26

34 Bénin 1.18

35 Djibouti 1.13

36 Togo 1.13

37 Mozambique 1.10

38 Madagascar 0.92

39 Éthiopie 0.69

40 Mali 0.62

41 Érythrée 0.58

42 Tchad 0.46

43 Maroc 0.45

44 Sénégal 0.23

45 Égypte 0.20

46 Guinée 0.20

47 Comores 0.14

48 Algérie 0.11

49 Niger 0.10

