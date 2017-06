Hizbourahamane n’est pas une association qui fait le culte de la personnalité. Loin s’en faut. Son Guide Spirituel, Seid Chouala Bayaya Haïdara qui se soucie beaucoup plus des plus pauvres que de sa propre personnes a, selon lui-même investi, depuis la création de Hizbourahamane, plus de 500 millions de nos francs dans l’humanitaire et la réalisation d’infrastructures scolaires et autres centres de santé, socle de développement d’un pays.

Plusieurs medersas et Centres d’Accueil pour orphelins construits, des puits à grand diamètre et des forages réalisés à travers le pays. L’Association Hizbourahamane à travers son Guide Spirituel, Seid Chouala Bayaya Haïdara faitt du développement du Mali et la promotion de l’Islam son combat personnel. Autres flèches accrochées à son arc, l’humanitaire à travers le soutien des plus pauvres, en plus de l’accueil, l’hébergement et l’Educations des orphelins. Comme quoi, Hizbourahamane et son Guide Spirituel apportent chaque jour leur pièce à l’édifice national.

Une étoffe qui touche particulièrement les populations les plus démunies du Mali. «Nous contribuons au développement et la réalisation d’infrastructures. Nous prenons en charge dans nos centres d’accueil, la restauration et l’hébergement des orphelins qui y accèdent, passant par leur éducation civique et spirituelle», explique le très vénéré Guide Spirituel de Hizbourahamane, Seid Mouhamad Chouala Bayaya Haïdara non moins petit fils du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui).

Chouala Bayaya au service des plus pauvres :

De Bamako à Bougouni passant par Kati, Seid Chouala Bayaya Haïdara a marqué de son emprunte, les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’humanitaire. Surtout quand on sait que nous sommes dans un pays où joindre les deux bouts dans certaines localités devient une corvée. Chouala Bayaya et son Association ont soulagé les populations de Kanadjiguila et Mamaribougou dans le cercle de Kati, Kalabambougou et ACI Bocoun en Commune IV, passant par Bougouni dans la Région de Sikasso ainsi qu’à Balandougou où ils ont fait construire des medersas, centres de santé, forages, puits à grands diamètre, et Centres d’accueil pour orphelins ainsi que plusieurs Mosquées. Un geste à saluer quand on sait qu’ils contribuent ainsi au développement de notre pays, le Mali. Parmi ces réalisations, on dénombre plus de 100 puits à grand diamètre réalisés à travers le pays grâce au concours financier du Guide Spirituel de Hizbourahamane. Le coût global de l’ensemble de ces réalisations s’élèvent, selon certaines indiscrétions à plus de 500 millions de nos francs.

Selon Seid Chouala Bayaya, le centre de Bougouni est en chantier.

«Malgré tout ce qu’il a fait pour le Mali, Chouala n’a bénéficié d’aucune distinction honorifique de la part de l’Etat. Est-ce un oubli ou à cause de ses prises de position régulières contre le régime en place ?», s’interroge un de ses proches qui regrette tout de même l’injustice qui entoure cette affaire de médailles.

Comme on le dit souvent : «Notre intérêt pour notre environnement et notre amour pour l’humanité dépendent de notre aptitude à nous connaître nous-mêmes et de ressentir notre lien avec notre Créateur». Voici qui guides les pas de Seid Chouala Bayaya Haïdara.

