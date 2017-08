Le Conseil National de la Société Civile en partenariat avec le Centre d’Etudes et de Renforcement des Capacités, d’Analyse et de Plaidoyer « CERCAP) tient depuis hier jeudi 17 aoûtdans la salle de conférences de la BDM-SA de Ségou, une session de formation de trois jours sur le thème : « les mécanismes du contrôle citoyen de l’action publique ». La cérémonie d’ouverture était présidée par BanyOuld Mohamed Cissé, représentant le Gouverneur de Ségou. C’était en présence de Dr Aly Soumoutera, président du Conseil Régional de la Société Civile de Ségou et du représentant du ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Ibrahima Lanséni Coulibaly.

L’objectif de ce séminaire est de contribuer à l’amélioration de la participation des organisations de la société civile à la gestion des affaires et à la transparence dans la gestion des affaires publiques,à la gouvernance et à l’efficacité des politiques publiques de développement.

Dans son intervention, le représentant du ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population Ibrahima Lanséni Coulibaly a indiqué que le paradigme de la bonne gouvernance est relativement nouveau dans les discours politiques et dans les analyses et réflexions techniques sur le développement. Selon lui, la voie à suivre pour garantir l’efficacité des politiques publiques de développement est la prise en compte des besoins et des points de vue des citoyens au nom desquels et pour le compte desquels, les décisions sont pensées et prises. Au nombre des principes de la bonne gouvernance, il a cité la transparence dans la gestion des affaires publiques par les mandataires et la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Pour lui, cette session de formation qui vient après de celles des régions de Sikasso, de Kayes et du District de Bamako est destinée à améliorer les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être des acteurs du niveau du terrain, répartis entre l’ensemble des sept cercles de la région de Ségou. Quant au représentant de la coordination régionale de la société civile, Dr Aly Samoutoura, il a souligné que la crédibilité et l’efficacité des institutions ne reposent plus sur leur seule existence formelle, voire, sur les conditions d’émergence, mais sur un effet de démonstration du bien-fondé de leurs actions au service de l’intérêt général. Selon lui, cela passe naturellementpar le renforcement de leurs capacités.

Le représentant du Gouverneur de Ségou Bany Ould Mohamed Cissé abondera dans le même sens. Selon lui, les organisations de la société civile constituent, de nos jours, une force incontournable dans la gestion de la chose publique.

Adiarra Coulibaly