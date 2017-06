La question mérite amplement d’être posée à savoir ce que veulent le directeur national du trésor et de la comptabilité publique, Sidy Mokhtar et le directeur général du budget, Sidiki Traoré tous deux à la quête du fauteuil du directeur national du contrôle financier après la nomination Alhassane Ag Hamed Moussa comme ministre de la décentralisation et de la fiscalité locale?

Comme disait l’adage, la bravoure est exceptionnelle et la lâcheté est générale. Les deux responsables de services centraux du département de l’économie et des finances viennent de nous démontrer avec une bassesse inimaginable.

En effet, au cours des dernières négociations avec le FMI, Sidy Almoctar et Sidiki Traoré ont cru devoir de faire une sortie orageuse contre la direction nationale du contrôle financier que celle-ci avait outrepassé ses prérogatives. Comment de tels propos peuvent venir des cadres qui doivent être des références à mon avis ? seule une jalousie ou l’envie de relancer coûte que coûte des carrières qui commencent à s’essouffler et ce, en utilisant le contrôle financier comme essuie-pieds , certainement qu’ils sont passés à côté de la plaque pour la simple raison qu’aucune administration ne peut, en aucun cas, travailler en dehors de ses attributions légales et réglementaires sans se heurter aux autres et provoquer l’arbitrage de sa hiérarchie ou d’une superstructure. Sur ce plan précis, ils ont menti pour des raisons propres à eux. Mais ce qu’ils ne disent pas c’est que leurs directions sous leur houlette n’arrivent pas à mettre en place les reformes nécessaires pour le glissement du budget de moyens au budget en mode programme ; toute chose que la direction nationale du contrôle financier a brillamment réussi par un intense travail participatif de l’ensemble de ses ressources humaines et des structures techniques du département et parfois externes. Qu’à cela ne tienne, ils doivent assumer leur carence et surtout une incompétence qui ne dit pas son nom. N’en est rien d’étonnant car dans ce pays aujourd’hui les cancres, les indélicats et les affairistes de tout bord mènent la danse au dépend de ceux qui aiment le Mali et qui ne demandent qu’à le servir ! Mais qu’ils se ressaisissent parce qu’ils sont surveillés dans les faits et gestes, la direction nationale du contrôle financier aura son directeur issu de ses rangs à l’instar du trésor, de la douane, du budget et de la DNPD si le ministre Docteur Boubou Cissé et Mme le secrétaire général qui ont toutes les bonnes opportunités pour s’affirmer, veulent vraiment un bon climat de collaboration dans le département. La direction nationale du contrôle financier n’est pas seulement une entité ou une fonction, mais un état d’esprit.

Le ministre Boubou Cissé doit se ressaisir et se demander très franchement ce que veulent Sidi Traoré du budget et Sidy Almoctar deux cadres excessivement ambitieux et corrompus.

Les vraies raisons sont peut être de cacher leurs insuffisances mais aussi la jalousie qu’ils éprouvent à l’égard de la direction nationale du contrôle financier coupable d’avoir réussi avec des moyens inexistants, là où eux les nantis ont échoué ! Nous allons leur démontrer qu’ils ont eu tort d’engager ce combat inopportun contre une entité. Ils verront en détails leurs carences institutionnelles (trésor et le budget), mais aussi des coups de corruption et de détournement de fonds réussis ou avortés dans nos prochaines parutions.

(Affaire à suivre….)

La rédaction