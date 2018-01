Pardonnez mesdames ! Rentrez à la maison on va quitter ici. Vos maris ont déjà pris leurs droits pour marier 3ème femme. Donc le combat n’est pas à Koulouba.

Lorsque certaines femmes triées sur le seul critère de la défaillance mentale ,d’une localité sont mises devant la scène pour exprimer ce qui constitue un désarroi national et non régional , en exposant leur nudité , contre un choix imposé au Mali par un système économique dépassant les compétences de la seule autorité malienne ,ce n’est pas contre IBK mais contre le Mali dans son honneur et dans son attachement ancestral à la pudeur et aux bonnes mœurs.

C’est une marche noble mais aux manifestations indignes qui souillent la dignité des femmes d’une nation entière.

On utilise des femmes souffrant d’un déficit mental aigu pour aboutir à des fins égoïstes.

Qu’elle femme sérieuse va se permettre de se ridiculiser ainsi.

Les femmes de Kayes n’ont pas eu besoin d’exposer leur nudité pour voir la réouverture du train voyageur.

Si vous voulez marcher en état de nudité, prenez vos billets d’avion et allez marcher nue au Fonds monétaire international 700 19th Street, N.W.Washington, D.C. 20431 Téléphone : (202) 623-7000

Pour les nudistes qui risqueront de se perdre car Washington n’est pas rail da, voici dessous la carte du siège du FMI et ses périphéries.

Bientôt une autre publication pour ceux qui voudront comprendre le problème réel de HUICOMA.

Bassirou

