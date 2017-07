Le Mali est un pays fortement attaché aux valeurs culturelles. Les mœurs occupent une grande place dans nos sociétés.

Aujourd’hui avec la démocratisation du numérique, et des réseaux sociaux, ces valeurs sont de plus en plus piétinées. Profitant de ces canaux de communications, des individus dépravent les mœurs. Plus de secret professionnel, les linges sales ne se lavent plus en famille. Tout se dit et se voit sur Facebook. Où allons-nous dans ce pays ? La population jeune de plus en plus esclaves de ce phénomène perd conscience au fil du temps sous les yeux impuissants des parents. Aujourd’hui, force est de reconnaître que les réseaux sociaux portent atteintes à l’intégrité morale des personnes. Que faire ? A qui la faute.

En plus certains prêcheurs en profitent pour proférer des discours haineux et extrémistes en contradiction des lois de toute religion monothéiste. Dieu seul a tout le pouvoir. Face à cette situation débordante, des leaders religieux de la place sont montés au créneau pour interpeller l’autorité publique. Demandant à l’Etat de prendre sa responsabilité et autres forces vives à mettre l’intérêt général au dessus de toute autre considération.

La Rédaction