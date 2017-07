L’association Croplife Mali a tenu sa 15e assemblée générale ordinaire, le jeudi 6 juillet 2017 à l’hôtel de l’Amitié. Le but était de faire le bilan de l’année précédente, présenter le projet SSP et annoncer les activités prévues durant 2017 et 2018. La cérémonie d’ouverture était présidée par le président de ladite association, Nonon Diarra.

Dans son intervention, le président de l’association a mis l’accent sur le rôle prépondérant que joue son association au Mali et dans la sous-région: « Je peux vous assurer que nous avons réalisé des progrès notoires. Petit à petit nous nous acheminons vers le fauteuil qu’il nous faut : le répondant incontestable de la distribution des produits Agro-pharmaceutiques. Nous sommes bien quottés tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur. C’est le lieu de vous dire que CropLife Mali a reçu les félicitations de Croplife Afrique/Moyen-Orient lors de la dernière réunion annuelle ténue à Accra au mois de mai dernier. CropLife Mali est maintenant citée en exemple depuis 3 ans. Les progrès réalisés l’ont été à la sueur de nos fronts sans aucun soutien financier de l’Association-mère. Nous sommes devenus une référence dans la sous-région. Désormais notre nom est lourd. Nous n’avons d’autre choix que de faire honneur à ce nom » a expliqué le président de l’association.

Selon lui, ces progrès réalisés au fil des ans ont valu à l’association la confiance d’IFDC qui lui a confié l’exécution du projet SSP. Ce projet consiste à former des jeunes ruraux sur l’application responsable et sans danger des produits que commercialise l’association. A en croire le président, ces jeunes formés deviennent ainsi des professionnels prestataires de services dans la pulvérisation.

Pour M. Diarra, l’association n’a pas été seulement exécutante, mais elle a aussi cofinancé à hauteur de 42% de montant total, soit 16 611 720 FCFA sur 39 104 329 : « Pour fournir ces 42% nous avons valorisé nos efforts en finançant nous-mêmes nos missions » a-t-il précisé.

Le président a également déclaré que le bilan des activités de l’année 2016 a été marqué par le projet SSP qui a empiété sur la réalisation de certaines activités programmées. Ce projet cofinancé avec IFDC a coûté 39 millions.

Dans le cadre des activités, l’association a aussi procédé à la formation de 30 Agro leaders à Nonssombougou pour un montant d’un million de FCFA sur fond propre ; le financement de mission de contrôle des DRA de Ségou et Bamako à hauteur de 1,350 millions ; la formation des maraîchers et arboriculteurs de Bamako et environ à 1, 3 million ; les formations stewardship dans la filière coton par les sociétés membres individuellement à hauteur 30 millions.

S’agissant de la programmation des activités, il affirme qu’elle est à cheval entre 2017 et 2018. Selon lui, l’accent sera mis sur les formations : des maraîchers de Ségou et Sikasso, la DRA de Sikasso, des revendeurs de Kita, des agents des sociétés membres. Il a aussi rassuré que l’accent particulier sera mis sur la communication faire connaitre davantage la profession. L’extension du projet SSP à la zone de Baguinéda est aussi programmée. Ces activités programmées devront coûter 16,6 millions pour une totale recette de 25, 7 millions.

Il a exhorté ses collègues une fois de plus à jouer leur partition pour la bonne marche de l’Association, gage de la garantie de leur profession.