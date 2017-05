Le dimanche 07 mai dernier, le grand chasseur feu Konimba Coulibaly était à l’honneur à ‘’Songo Dougourakoro’’, dans la commune rurale de Dombila, cercle de Kati. En effet, un vibrant hommage lui a été rendu par les chasseurs, pour son parcours exemplaire. La dite cérémonie, était parrainée par Madoudjan COULBALY de Koulouniko, chef de la confrérie des chasseurs de la Commune III du district de Bamako.

Dans son discours d’ouverture, le parrain de la cérémonie a tout d’abord mis l’accent sur l’historique de la fête, ‘’le Kozi’’. A l’en croire ‘’le Kozi‘’ est une cérémonie rituelle que les chasseurs organisent, chaque fois qu’un éminent chasseur tombe. Il s’agit surtout, de ceux d’entre eux ayant été une référence pour la confrérie. Selon lui, leur ami, collègue et grand maître ‘’Donso’’, Konimba COULIBALY mérite humblement cette fête organisée à son honneur.

A cet effet il s’est dit fier et ravi d’être le parrain de cette cérémonie qui soutiendra, la lumière sur les bonnes œuvres de Konimba, une référence pour la jeune génération de la confrérie des chasseurs au Mali. Et d’ajouter que feu Konimba COULIBALY était un chasseur hors pair et unique en son genre. « L’homme dont nous parlons ici aujourd’hui, à gravi toutes les étapes pour ce hisser au sommet. Aussi, qu’il me soit permis de rappeler qu’il n’a jamais violé les règles qui régissent la profession de chasseur. Grand connaisseur de la forêt et des arbres, il a servi avec dignité sa communauté », a-t-il mentionné. Pour conclure, il a exhorté ses héritiers, ses amis et ses élèves à suivre son exemple.

A la suite du Parrain, plusieurs autres intervenants ont tour à tour abondé dans le même sens. Selon eux, le défunt Konimba était un homme socialement exemplaire, qui incarnait l’humilité, la paix, l’amour et la sagesse. « Konimba était un homme engagé et disponible pour sa communauté. Et jamais, il ne mangeait seul les gibiers issus de ses nombreuses chasses », ont-ils témoigné.

Toute la nuit durant, le grand maitre de Donso Ngoni, Forokoro DIARRA de Nongon, tiendra la foule en haleine. Et les chasseurs ont dansé à l’honneur de celui qui ne va plus pouvoir se servir de son fusil pour faire manger à sa communauté la viande sauvage. Dors en paix cher grand chasseur Konimba Coulibaly.

Dognoume DIARRA

Le Confident