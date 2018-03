Le bureau exécutif national de la Coordination des Associations Féminines et ONG ( CAFO) conduit par Mme Dembélé Oulematou Sow a réussi le lundi 12 mars 2018 , la visite de l’observatrice indépendante de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger ,l’Ambassadrice Bisa Williams, conseillère spéciale pour le Mali. Elle était accompagnée de son adjoint Jean Ntole Kazadi, tous du centre Carter. L’objectif de sa visite était de s’enquérir de la perception de la Cafo sur la compréhension et la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale.

Durant deux heures (15h-17h), les échanges ont été fructueux et bénéfiques de part et d’autres et ouvrent déjà des perspectives prometteuses pour une meilleure appropriation et participation plus inclusive des femmes et des jeunes dans la mise en œuvre dudit accord

Correspondance particulière

