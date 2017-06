La situation qui prĂ©vaut actuellement au Nord du Mali n’a rien de surprenant. Le plus novice des observateurs ne peut que s’en apercevoir. Les germes de cette discorde datent de l’indĂ©pendance de l’ex-Soudan français, devenu la RĂ©publique du Mali en 1960.

En 1958 les chefs coutumiers touaregs, avaient envoyĂ© au GĂ©nĂ©ral de Gaulle une lettre motivĂ©e pour l’exhorter Ă ne pas les rattacher au pouvoir de Bamako…

Les frontières hĂ©ritĂ©es de la colonisation, ont Ă©tĂ© tracĂ©es Ă la règle par des officiers colons, suivant des critères de prĂ©dation qui n’ont rien Ă voir avec l’histoire, la sociologie, la culture des peuples colonisĂ©s et des nations millĂ©naires.

De grands ensembles socioculturels ont été amputés, balkanisés, écartelés, et les peuples qui les composent, asservis et pour finir, rabaissés et durablement humiliés.

Ă€ titre indicatif, en 1943, M. Christian Legret, gouverneur de la Mauritanie, a Ă©vitĂ©, sur simple recommandation, aux deux rĂ©gions les plus peuplĂ©es de l’actuelle Mauritanie, les Hodhs, Ă l’Ă©poque rattachĂ©s Ă l’ancien Soudan français, de subir le mĂŞme sort que l’Azawad .On mesure avec quelle lĂ©gèretĂ© des pans entiers de populations et d’ĂŞtres humains, avec leurs coutumes, leur histoire, leurs racines, leur mĂ©moire gĂ©nĂ©tique…basculaient d’un cĂ´tĂ© ou d’un autre… Les frontières se dĂ©plaçaient Ă l’humeur et au bon vouloir des administrateurs coloniaux. En Europe, tout près de nous, l’Ă©clatement des Balkans et les morts de Sarajevo…le martyre des deux Allemagnes et les familles coupĂ©es au hachoir, la chute du mur de Berlin enfin…sont lĂ pour illustrer de quel malheur les hommes se sont rendus coupables en jouant aux apprentis sorciers…Le Maroc a connu cette rĂ©alitĂ© cruelle, les stigmates de la prĂ©dation dont il fut l’objet sont Ă fleur de terre…Elles ont entrainĂ© leurs lots de souffrances, dĂ©chirements et sĂ©parations qui perdurent aujourd’hui…

Alors face Ă la situation actuelle, faut-il dĂ©fendre le principe sacro-saint de l’intangibilitĂ© des frontières hĂ©ritĂ©es de la colonisation ou soutenir l’indĂ©pendance de peuples ayant une culture, une histoire, un mode de vie, une organisation sociale, diffĂ©rents de ceux des autres Maliens du Sud ?

Sambou Sissoko