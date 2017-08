On se rappelle que cette association a été créée pour faire revivre les idées de Feu Abdoul Karim CAMARA dit Cabral tué par le régime de Moussa TRAORE le 17 mars 1980. Il a été tué pour ses idéaux à savoir la démocratie, le droit de grève, le droit de s’exprimer, de revendiquer et le droit des scolaires d’avoir un enseignement de qualité. Avec l’avènement de la démocratie en 1991, et l’élection du tout premier président démocratiquement élu, cette association a vu le jour. Elle est composée des anciens camarades de lutte de Cabral et des membres sympathisants. Elle se manifeste à chaque journée du 17 mars par la pose d’une gerbe de fleurs au pied du monument qui lui a été dédié. Cette association jadis adulée par les maliens, pour avoir pensé à immortaliser la lutte d’un de leurs compagnons n’est plus que l’ombre de lui même. Les idéaux de Cabral sont transgressés et monnayés à des fins politiques pour avoir un poste ministériel depuis la dernière cérémonie de souvenir où un diplôme d’honneur ou de déshonneur a été remis à IBK, cet ancien premier Ministre qui a une année durant fermé les écoles sous le magistrature du Président Alpha Oumar KONARE. Cette fermeture a entrainé deux ans de recul pour la jeunesse malienne. L’AMS-UNEEM a feint d’ignorer ce fait rétrograde d’IBK contre l’école malienne. La réaction des parents ne s’est pas fait attendre. Ils ont dénoncé cette façon de chercher des postes administratifs à travers la mémoire de leurs fils et frères. Ils ont même exigé le retrait de ce diplôme au Président IBK qui ne le mérite pas du tout selon l’opinion nationale. Cette association a désormais comme crédo le clientélisme politique afin que celui qui est aux commandes ait un poste ministériel certainement. Comme cette première sortie a été un echec avec lui, le voilà dans un autre crédo à savoir réconcilier les fronts du ‘’Oui’’ et du ‘’Non’’ sur la révision constitutionnelle. Le bureau de l’AMS-UNEEM a même organisé une conférence de presse pour informer le peuple malien de son projet. Une association, mal inspirée qui désormais joue le rôle de griot politique pour IBK, celui-là même qui a dit que l’assassin de Cabral à savoir le Général Moussa TRAORE est un Républicain. Comment dans ces conditions, on peut aller lui décerner une médaille en le traitant de combattant pour une école performante, si ce n’est pour le marchandage d’un poste ministériel ?

Le peuple souhaite que la vraie AMS-UNEEM se manifeste à ses côtés, mais pas les faux camarades de lutte de Cabral. Ceux-ci sont devenus des griots politiques pour chanter les louanges de ladji-bourama dans sa cour royale. Ils seront bientôt les griots politiques de la nouvelle constitution taillée par IBK sur mesure. Dans le paysage politique, il faudra désormais s’attendre à écouter les litanies des griots politiques dont certains membres de l’AMS-UNEEM. Hawou Diabaté !Hawou Kouyaté !etHawou Koïta !

Seydou DIARRA