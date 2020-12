Après six mois de captivité dans les mains des islamistes au nord du Mali, le chef de l’opposition Soumaïla CISSE a été libéré le 09 Octobre 2020. Une liberté qui ne dure que deux mois et 5 jours après avoir célébré ses 71ans, il tombe les armes à la main face au covid-19 ce vendredi 25 décembre 2020 à Paris. Ainsi donc Soumaïla Cissé, chef file de l’opposition de la République du Mali est décédé. Une lumière s’est éteinte ! Le Mali et l’Afrique perdent l’une des plus grandes intelligences!

Soumaila CISSE a joué pleinement sa partition dans la construction du Mali, en passant par plusieurs postes de responsabilité au sommet de l’État, avant de prendre la tête l’UEMOA où, il imposa sa vision de vrai technocrate, afin que l’institution soit un vrai outil d’intégration des Nations et des peuples Ouest-africains. Homme politique très intelligent, très charismatique, très respectueux, très calme, très versé dans la culture de la tolérance et très mesuré dans ses propos.

Chef de file de l’opposition politique du Mali, sous le régime du président IBK. Il a beaucoup contribué dans le contrôle de l’action gouvernementale. Homme de dialogue et de paix. Un adversaire politique très redoutable et de poids. Cependant, dans l’adversité politique, jamais, il n’a franchi les limites politiquement, humainement, socialement et juridiquement acceptables.

Très vite une pluie de compassions des personnalités, de compagnons politiques et Chefs d’Etat après l’annonce de son décès inonde les réseaux sociaux donc la rédaction de Maliweb.net vous livre.

ZépherinZabré, Homme Politique Burkinabé

J’apprends avec une tristesse infinie, le décès brutal ce jour de mon frère et ami Soumaila Cissé, président de l’URD et Chef de file de l’opposition du Mali.A son épouse, ses enfants, sa famille, ses camarades de lutte et à tout le peuple malien, je présente mes condoléances les plus attristées. Que Dieu apaise leurs cœurs et veille sur eux !

TiébiléDramé , Président du parti PARENA

Les militants, les sympathisants et les dirigeants du Parti pour la renaissance nationale (PARENA) ont appris avec une vive émotion la disparition du président de l’ URD, chef de l’opposition, l’honorable Soumaïla Cissé. Ils s’inclinent pieusement devant la mémoire d’un infatigable combattant de la démocratie malienne, d’un acteur passionné du relèvement et de l’émergence du Mali. La mort de Soumaïla Cissé est un séisme. Le PARENA adresse à sa veuve, Cissé Astan Traoré, aux enfants, à toute sa famille, à l’URD et à tout le peuple malien ses sincères condoléances.Je témoigne du leadership et de la remarquable contribution de Soumaïla Cissé à la préservation du cadre républicain ainsi que des acquis démocratiques, fruits de la lutte pluri-décennale des forces politiques et de la société civile du Mali. Dors en paix Kaananké Nyaalandé, le peuple malien qui te pleure, dans toutes les régions et dans la diaspora, saura défendre ta mémoire et ton héritage politique. Comme il continuera à se battre pour le triomphe de ses aspirations profondes à la liberté, à la paix, à l’unité nationale et à la réconciliation des filles et des fils de la Nation…

SEM Bah N’DAW,Président de la Transition, Chef de l’Etat

“Mes chers compatriotes, C’est avec une profonde affliction que j’ai appris le décès de notre frère Soumaila Cissé. Comme moi, des millions de nos compatriotes ainsi que des citoyens d’autres pays sont sous le choc.En octobre dernier j’ai eu le privilège de recevoir Soumaila Cissé après sa libération. Il m’avait laissé l’impression d’un homme encore plus déterminé et engagé pour son pays. Son optimisme était demeuré intact et sa dure détention de plusieurs mois l’avait comme davantage aguerri. SoumailaCissé s’en va à un tournant critique de notre évolution en tant que nation. Nul doute qu’en ce moment, le pays avait encore particulièrement besoin de son expérience et de sa sagesse pour relever les défis de l’heure. Maître absolu de nos destinées, Allah Soubhana Wa Talla en a décidé autrement. Nous acceptons sa volonté. En cette douloureuse circonstance, j’adresse, en mon nom et au nom du peuple malien, mes condoléances les plus émues à la veuve du défunt, à ses enfants, à ses proches, à tous ses collaborateurs, et à ses nombreux sympathisants au Mali comme à l’extérieur. Puisse SoumailaCissé reposer en paix !”

Moussa MARA, Ancien Pm du Mali

Décès de l’honorable et Président Soumaila CISSE ! Une terrible nouvelle pour notre pays, récemment ébranlé par le départ de deux de ses anciens chefs d’Etat. Soumaila a consacré les 40 dernières années de sa vie aux Maliens, à notre pays et à notre région Ouest Africaine. Partout où il a servi, il a laissé le souvenir d’un homme compétent et affable. Je peux en témoigner, l’ayant connu tour à tour Ministre et Président de la commission de l’UEMOA.En ces moments douloureux, je m’incline devant sa mémoire et je formule les prières pour le repos de son âme parmi les bienheureux de l’au-delà.Solidarité infinie avec ma tante Astan et les enfants. Condoléances à l’ensemble du peuple Malien.

SoumeylouBoubeyeMaiga, Ancien Pm du Mali

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de SoumailaCisse, un frère et un compagnon de route. Le Mali perd en lui un de ses plus valeureux fils et une de ses plus grandes fiertés.Mes pensées vont en premier lieu à son épouse et à ses enfants durement éprouvés tout au long de l’année finissante, à ses parents ainsi qu’à tous ses camarades.Prions tous ensemble en ce jour saint pour le repos de son âme.

Moussa Timbine, Ancien Président de l’Assemblée Nationale

Toute âme goûtera à la mort. C’est avec beaucoup de tristesse que je viens d’apprendre la disparition brutale de Soumaila CISSE, chef de file de l’opposition, Président de l’URD, des suites de la Covid-19.Je m’incline pieusement devant la mémoire d’un homme d’Etat, un patriote sincère et dévoué au service de la Nation.En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus attristées à sa femme Astan, ses enfants, son parti, ses compagnons de lutte et à toute la nation malienne.Que la terre lui soit légère,Que son âme repose en paix, amen !

Tieman Hubert Coulibaly, Président du Parti UDD

Je suis profondément triste d’apprendre le décès de Soumaila Cissé. Puisse Dieu lui accorder le repos éternel. Une vie d’engagement, d’efforts et de combat pour notre démocratie. À ma tante Astan, à toute sa famille ainsi qu’à l’URD je dis ma solidarité.La triste nouvelle est tombée ! Le Président Soumaila CISSÉ a répondu à l’appel de notre Seigneur ! Que c’est dur ! Que c’est triste! Mais nous ne pouvons qu’accepter la volonté d’Allah le Tout Puissant.

Dr Madou Diallo , Ancien Président de jeunes de l’URD

Les mots me manquent pour rendre hommage à ce digne patriote qui a consacré sa vie à son pays. A ma Tanti la digne Mme Cissé Asta Traoré, à Bocar, Moussa, Mahmoud et Hamma, à la famille Cissé et alliés, aux militants de l’URD et sympathisants de Soumi Champion, à tout le Peuple Malien, je présente mes sincères condoléances. Président Soumaila Cissé, cette citation de Confucius s’adapte à ta disparition: “A ta naissance tout le monde rit, et tu es le seul à pleurer. Conduit ta vie de façon à ce qu’à ta mort tout le monde pleure et que tu sois le seul à sourire.”Patriote, rassembleur, incarnation de la compétence, serviteur de la démocratie, tu avais à cœur le développement du pays et la prise en charge des préoccupations légitimes de nos populations.Fier d’avoir cheminé et appris à tes côtés pendant 22 ans! Dors en paix Président Soumaila Cissé ! Ton exemple inspirera notre génération pour l’éternité !

Adama Dahico, Artiste comedienivoirien

… Ainsi donc notre entretien téléphonique du 31 octobre 2020 était un aurevoir…Je suis triste ce jour ! Seul Dieu sait pourquoi il a fait ce rappel à lui.Repose en paix cher ami président Soumaila CISSE. Que Dieu fortifie sa famille biologique et politique.

Modibo Kardodje , Homme politique malien

C’est avec une grande tristesse et consternation que j’apprends le décès du Président Soumaila CISSE. En lui, le Mali perd un grand patriote, un cadre émérite, un homme de paix, affable et un grand militant de la Démocratie. Sincères condoléances et courage au peuple malien, à sa famille, ses proches et camarades politiques. Tout ce que Dieu fait est bon. Que son âme repose en paix. Amen

Aliou Boubacar Diallo ,Président d’honneur de l’ADP-Maliba

J’ai appris ce matin avec une grande affliction le décès de mon aîné Soumaïla Cissé. Je n’ai aucun mot suffisamment fort pour exprimer mon effroi. Au-delà d’un chef de parti, Soumi Champion était une personnalité d’envergure internationale qui laissera un grand vide au Mali et en Afrique. Je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses camarades politiques et à l’ensemble des maliens. Que son épouse Astan et ses enfants trouvent ici l’expression de ma profonde compassion et de toute ma solidarité. Que son âme repose en paix!

Mahamat Saleh ANNADIF, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali, Chef de la MINUSMA.

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès à Paris, de mon frère et ami, Soumaïla Cissé. Ce grand homme politique malien, que je côtoie depuis plus de vingt ans, est non seulement un grand homme d’Etat, mais fait partie de ces Africains qui, par leur comportement, forcent le respect et l’estime.En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses nombreux amis et à tous ses compatriotes.Je prie Dieu le Miséricordieux pour l’accueillir dans son paradis.

Macky SALL, Président du Sénégal

J’ai appris avec peine le décès de Soumaïla Cissé, Ancien président de la commission de l’Uemoa et figure historique de la vie politique malienne. Au nom du Sénégal, je présente mes condoléances émues à sa famille, au Président Bah N’daw et au peuple malien frère.

Pr TiémokoSANGARÉ, Président d’Adema-PASJ

Le parti Adema-PASJ a appris avec une grande émotion et tristesse le décès de l’honorable Soumaila Cissé, Président de l’URD (Union pour la République et la Démocratie), chef de file de l’opposition, ce vendredi 25 décembre 2020, à Paris, suite à une courte maladie.En cette douloureuse circonstance, le parti Adema-PASJ adresse à la famille de l’illustre disparu, au Parti URD (Union pour la République et la Démocratie) et à la nation malienne, ses sincères condoléances, sa sympathie et son réconfort.Personnalité politique respectée pour son attachement aux valeurs républicaines, Soumaila Cissé fut une grande figure de la scène politique de notre pays. Avec sa disparition, le Mali perd un patriote, un homme de conviction, l’un de ses plus grands serviteurs.Ministre plusieurs fois dans les gouvernements successifs du pays, chef de file de l’opposition, doté d’une grande intelligence, le Mali perd en lui, une grande voix : celle d’un homme d’Etat disposant d’un regard lucide, critique et constructif sur la vie de la nation, de l’Afrique et du monde.Il va, sans nul doute, manquer au pays. Il va manquer à ses militants, aux hommes politiques. Il restera un exemple d’intelligence, d’engagement et une référence pour les jeunes générations.Que Dieu accueille l’illustre disparu dans son paradis éternel !

Moctar Ouane,Le Premier ministre de la Transition

A Assa et aux enfants de mon frère et ami SoumailaCissé, j’adresse avec émotion mes tristes condoléances. Aujourd’hui, c’est toute la nation malienne ainsi que le continent africain qui pleure un de ses valeureux fils.

Mahamadou Issoufou ,Président du Niger

Je viens d’apprendre la disparition de SoumailaCissé, chef de l’opposition malienne, que j’ai reçu récemment à Niamey. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, aux militants de son parti et à l’ensemble du peuple. Que son âme repose en paix.

Mohamed Salia TOURE, Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle

Profondément, puissamment et fidèlement, il avait le Mali et son peuple au cœur.Patriote, républicain et démocrate, il se battait pour lar dignité et combattait toute haine, toute intolérance et toute injustice envers eux. Il a traversé toutes les épreuves de la vie avec courage, exemplarité, humilité et persévérance au service de la Nation afin qu’elle soit toujours légitimée en sa souveraineté, sa fiabilité et son indépendance. Sa brutale disparition après une terrible détention dévaste notre pays et l’emplit d’une immense tristesse. Il a semé tant de graines d’espoir en nos esprits que demain notre Mali pourra et devra en récolter les fruits pour un meilleur avenir. A sa famille, à ses enfants, à ses camarades politiques, je voudrais ici vous présenter toutes mes condoléances et exprimer auprès de vous toute ma tristesse.Que son âme repose en paix !

Mohamed Ould Mahmoud, Coordination des Mouvements de l’Azawad(CMA).

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de l’honorable SoumailaCissé ce 25 décembre. Le Mali perd un grand homme d’État. Je présente mes condoléances à sa famille et à ses camarades de l’URD.

Modibo SIDIBE , Ancien Pm du Mali

Je viens d’apprendre avec une grande tristesse et une profonde douleur la disparition brutale de notre frère SoumailaCissé ce matin à Paris.Le Mali vient de perdre un de ses fils les plus illustres. Combattant inlassable pour la démocratie et les libertés, SoumailaCissé a dédié sa vie au service de notre pays et de la sous-région.Je m’incline devant sa mémoire et en ces moments de grande affliction, mes pensées vont à son épouse Astan, à ses enfants, à toute sa famille, à la Direction et aux militants de l’URD ainsi qu’au peuple malien tout entier.A tous, je présente mes condoléances les plus émues et je prie Allah le Tout-Puissant de l’accueillir dans sa miséricorde. Que son âme repose en paix.

Dr. Hamed Sow ,Président du RTD

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris ce matin le décès de mon ami et compagnon politique, l’honorable SoumailaCissé, Président de l’URD et du FSD. Soumaïla fut un des grands acteurs de l’avènement de la démocratie au Mali et depuis a continué de marquer la vie de notre pays et de notre sous-région.Sa disparition est une grande perte pour le Mali et pour l’Afrique.En cette douloureuse circonstance, au nom du Rassemblement Travailliste pour le Développement (RTD), je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, ses camarades de l’URD, à ses nombreux alliés et amis.Dors en paix Soumi, avec la quiétude du devoir accompli. Que la terre te soit légère et le Bon Dieu t’accueillir parmi les siens.Amine

Madani Tall, Homme politique malien

Dieu est maitre des destins.Le Mali a perdu aujourd’hui un de ses grands fils. Apres avoir traversé maintes péripéties, de la Révolution de mars 91, à son agression lors du coup d’État de 2012, pour finir avec son enlèvement par des terroristes, SoumailaCissé était un survivant. Mais la Covid-19 a eu raison de lui.C‘était un homme pragmatique, preneur des bonnes idées d’où qu’elles viennent et surtout résolument engagé pour la cause du Mali. Artisan de la mise en valeur de l’ACI, Cheville ouvrière des grands travaux du travaux du Président Konaré, qui ont transformés la capitale et fait des pistes bamakoises des routes praticables.A titre personnel, je lui fus introduit en 1997 par la Ministre FatouHaidara à New York. J’étais alors un jeune banquier d’affaire fougueux de 29 ans. SoumailaCissé avait pris le temps de de m’écouter et concrétiser ma proposition d’émissions obligataire. Et quelques mois plus tard, il signait le décret 1997-01 permettant au Mali d’émettre des Bons du Trésor sur les marchés.Aujourd’hui, après le grand espoir suscité par sa libération, sa famille, son épouse et ses enfants doivent être atterrés par ce soudain coup du sort, qui a pris de revers et choqué tant les maliens qu’une bonne partie de l’Afrique. A eux, je me joins à l’ensemble des maliennes et maliens pour présenter mes condoléances les plus sincères.

Le choc que nous avons tous subit à l’annonce de son décès, nous fait entrevoir la douleur qui est la leur. Seulement Dieu décide et décrète. Nous humains de pouvons qu’accepter. Dieu veille.

Cellou Dalein Diallo, Homme politique Guinéen

Je suis profondément affligé par la nouvelle du décès de mon ami et frère SoumailaCissé, Président de l’URD et Chef de file de l’Opposition malienne, décès survenu ce matin à Paris de Covid-19.En plus des valeurs que nous partagions et qui étaient à la base de notre engagement politique, j’étais aussi lié à cet homme affable et chaleureux par une solide amitié. La disparition de ce cadre compétent est une perte énorme pour sa famille et son parti ainsi que pour le Mali et la sous région ouest-africaine pour l’intégration de laquelle il a toujours œuvré. Je présente mes condoléances à sa famille, à l’URD et au Peuple malien. Hommage à SoumailaCissé.

Maouloud Ben Kattra , Ancien ministre

Le Président du PMDS le camarade Maouloud Ben Kattra ancien ministre et l’ensemble des militants et militantes de notre parti ont appris avec tristesse et consternation le décès brutal de notre grand frère et camarade le président de l’URD SoumeilaCisse tôt ce matin du vendredi. Le Mali vient de perdre une grande figure politique et économique et va le sentir longtemps. Nous nous joignons à sa famille biologique et politique pour présenter nos condoléances les plus émues.Allah l’accueille dans son paradis éternel amen.

Cheick Modibo DIARRA, Ancien Premier Ministre, Président du RpDM

J’ai appris avec une grande tristesse ce matin le rappel à DIEU de Soumaila CISSE, je présente mes condoléances à sa famille, à son épouse, ses enfants, ses amis et ses camarades de parti ainsi qu’à toute la communauté malienne de l’intérieur et de l’extérieur. Je prie pour que son âme repose en paix et que DIEU l’accepte dans son paradis éternel.

Général Moussa Sinko COULIBALY ,Président de la LDC.

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris au matin de ce 25 décembre 2020, le décès en France du Président de l’URD Monsieur Soumaïla CISSÉ ex Chef de file de l’opposition de la République du Mali.Nous sommes bouleversés par cette soudaine disparition, nous partageons le chagrin de tout le peuple Malien en ces moments difficiles.En cette douloureuse circonstance nous voudrons, au nom des militantes et militants de la LIGUE DÉMOCRATIQUE POUR LE CHANGEMENT, exprimer au peuple du Mali, à ses amis et camarades politiques ainsi qu’à sa famille durement éprouvée, nos condoléances les plus attristées et prions pour le repos de son âme.Amen.DORS EN PAIX SOUMI CHAMPION.

RPM, Rassemblement pour le Mali

C’est avec une profonde affliction que le Rassemblement pour le Mali (RPM) a appris, ce vendredi saint 25 décembre 2020, la perte cruelle du camarade Soumaïla Cissé, président de l’Union pour la République et démocratie (URD) et chef de file de l’Opposition.Le décès brutal, et cruel, de l’illustre disparu, en cette période si particulière de l’histoire de notre pays, laisse sans voix son parti, sa famille politique et ses nombreux soutiens. La nation malienne perd avec le décès de Soumaïla Cissé, signataire de la lettre ouverte du 7 août 1990, une de ses icônes politiques qui incarnait encore l’idéal, l’engagement et la fidélité à la lutte pour l’avènement de la démocratie dans notre pays. En cette douloureuse circonstance, le Rassemblement pour le Mali (RPM), exprime ses sincères condoléances à la famille du camarade SoumaÏla Cissé, à l’Union pour la République et la Démocratie (URD), au Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD), à l’ensemble de la classe politique et à la nation malienne. Qu’AllahousoubahanaWat’Allah l’accueille en son paradis.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

