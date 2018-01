Le Mouvement Waati Sera, on a tout compris a décidé de descendre dans la rue aujourd’hui, de manière pacifique, afin de manifester son indignation quant à la présence française sur le sol malien. La France est au Mali il y a 5 ans. Après son intervention qui a stoppé les forces du mal depuis Kona et fêtée par le peuple malien, la France a adopté une posture qui fera d’elle un paria au Mali. Sa position ambiguë dans la résolution de la crise malienne, elle refuse l’accès de Kidal aux forces armées et de sécurité maliennes et malgré sa présence dans le nord, cette partie du Mali et beaucoup de zones du centre sont victimes de toutes sortes de barbaries de la part des djihdistes et terroristes.

Voilà pourquoi le Mouvement s’indigne et il a décidé de reprendre ses actions à l’encontre de cette politique machiavélique. Waati Sera n’est pas à sa première sortie. Il avait fait des sit-in devant l’ambassade de France afin de demander à ce pays de clarifier sa position dans la résolution de la crise malienne.

Kèlètigui Danioko

