Dans un communiqué rendu public, la Présidente de l’Association des Consommateurs du Mali (ASCOMA) adresse ses remerciements au Chef du Gouvernement pour son implication personnelle ayant permis de dénouer la crise sociale. Pour Mme Coulibaly Salimata Diarra, le Gouvernement malien a posé un acte patriotique en désamorçant cette grogne sociale qui risquait d’embraser le pays.

«Malgré le contexte particulier de notre pays qui vit une crise multidimensionnelle sans précédent depuis 2012, nous notons avec une grande stupéfaction et inquiétude la montée des revendications catégorielles, secteur par secteur dans la fonction publique malienne.

Si le droit syndical est un acquis pour les travailleurs et qu’il contribue à améliorer leurs conditions de travail avec une rémunération à hauteur de souhait, le droit à la santé et à la vie fait aussi partie des droits humains les plus précieux tant au niveau de l’ONU que toutes les institutions qui en sont issues : OMS, UNICEF, FAO, Organisation Internationale des Consommateurs (OIC) », lit-on dans le communiqué.

A propos de la fin de la grève illimitée des agents de la santé, la Présidente de l’ASCOMA dit ceci : « Au plan religieux, le droit à la vie est sacré et porter secours est une exigence divine. Nous nous réjouissons du dénouement heureux après 37 jours de souffrances des couches vulnérables, victimes innocentes. Que de dégâts, que de pertes en vies humaines, que de douleurs incommensurables».

Elle en appelle à plus de prise en compte des risques et dangers encourus par les couches sociales les plus vulnérables victimes/innocentes du système et qui payent le plus lourd tribut.

Lors de leur visite dans les 3 CHU à savoir Hôpital Gabriel Touré, Hôpital du Point G et Hôpital du Mali, l’ASCOMA a salué le travail des agents du Pavillon de dialyse du Point G pour avoir assuré la prise en charge complète, sans interruption aucune du traitement de insuffisants rénaux dans le cadre du respect du droit à la vie. «L’ASCOM exprime ses reconnaissances à ces agents.

Le souhait le plus profond de cette association de défense des consommateurs est de voir toutes les couches sociales retrouver cette synergie d’antan qui caractérise notre Peuple, nationaliste à tous les égards.

Plus que jamais, les Maliens ont besoin de taire les combats catégoriels pour regarder dans une seule direction, à savoir la paix et la cohésion sociale », a renchéri Mme Coulibaly Salimata Diarra qui salue la nouvelle équipe gouvernementale pour la promptitude avec laquelle elle a géré la grève de la santé.

Tout en faisant des bénédictions pour le Mali, l’ASCOMA invite le Gouvernement d’AIM à inscrire ses actions à la recherche de solutions aux nombreuses demandes sociales. Ces demandes ne trouveraient satisfaction que dans une synergie d’actions entre membres du Gouvernement.

A.D. D