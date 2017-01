Welcome! Log into your account

L’autre important sujet évoqué lors de cette rencontre a été celui de l’assainissement. Pour ce faire, Mme Djiré Mariam Diallo et son équipe ont rencontré les responsables d’Ozone Mali, le représentant des GIEs de la commune, le coordinateur de CDQ et les chefs des quartiers autour de l’assainissement en prélude du Sommet Afrique-France.

Après la bataille politique, c’est désormais le combat pour le développement qui est ouvert, “il nous faut désormais transformer les beaux discours en de bonnes actions de développement“, a-t-elle insisté. Non sans ajouter que la maire à elle seule ne peut faire du développement, “c’est, entre autres, en payant ses taxes et impôts qu’on contribue au développement de sa localité “, a-t-elle ajouté. Mais Mme le maire est consciente que tout cela ne peut se faire sans une parfaite symbiose et en toute bonne intelligence.

Depuis sa prise de fonction, Mme Djiré Mariam Diallo est en train de multiplier les initiatives pour le développement de sa collectivité. Dans ce cadre, elle a initié une série de rencontres avec le bureau communal, les chefs de quartiers, les représentants des confessions religieuses, la Cafo, les responsables des GIE et le personnel de la mairie afin de susciter l’implication de tous pour l’amélioration du cadre de vie des habitants et l’impulsion du développement de la commune.

Dans sa vision dynamique de développement et de modernisation, la nouvelle maire de la commune III veut entreprendre plusieurs projets visant à l’amélioration du cadre de vie de ses administrés et aussi le développement de la commune.

You are going to send email to