L’Association pour le Développement Economique, Social et Culturel de Samé Plantation (L’ADESC-SP), a procédé du vendredi 19 au dimanche 21 au lancement de ses activités. Pendant trois jours, le village a ainsi vibré rythme des activités de l’association. C’était en présence de Dr Dounanké COULIBALY, représentant du parrain, Dr Mamadou Mamby Traoré empêché. Conférence débat, consultation gratuite avec don de médicament, don de fournitures scolaires étaient au menu du programme.

De mémoire d’homme à Samé Plantation, jamais un évènement n’a réussi à mobiliser au tant de personnes à Samé Plantation. La cérémonie a débuté par les mots des autorités coutumières, administratives, politiques, du représentant des jeunes et de la représentante des femmes du village. Tous ont salué l’initiative. Dans sa déclaration lue par Dr Dounanké Coulibaly, le parrain de l’Association Dr Mamadou Mamby Traoré, dira que le développement d’une nation commence par les cellules familiales et les villages. Ce développement ne peut jamais se faire sans la participation et l’engagement des jeunes, a-t-il fait remarquer.

Pour sa part, le représentant de l’Association, Dr Moussa Sanogo, a indiqué que dans la politique de développement au Mali, chacun doit compter sur ses propres forces pour bénéficier de l’accompagnement des autres et c’est ce qui explique notre initiative. L’objet de la présente initiative, explique Dr Sanogo, est d’attirer l’attention des enfants et sympathisants de Samé à une union des efforts dans l’entente, la cohésion, l’amour, la paix et la quiétude pour faire de Samé Plantation , un lieu où il fait bon vivre.

Après la cérémonie protocolaire place à la conférence débat sur le Centre Régional de Recherche Agronomique et son impact sur le développement du village. Une conférence animée par le Directeur Général de CRRA, Dr Dounanké COULIBALY. Il a indiqué que cette conférence débat s’inscrit dans le cadre du lancement des activités de l’ADESC-SP. A l’en croire le Centre de Recherche Agronomique a été créé à Samé Plantation au Mali en 1970 par OMVS dans le cadre de la recherche intégrée au niveau de ses Etats membres à l’image du Centre de Guédé au Sénégal et de celui de Kahédi en Mauritanie. C’est le 13 décembre 1991, par l’Arrêté N° 91-5482/MAEE-CAB qu’ont été créés au sein de l’Institut d’Economie Rurale 6 Centres Régionaux de Recherche Agronomique (CRRA), 9 Stations de Recherche Agronomique, dont celui de Samé, a-t-il précisé. De sa création en 1991 à nos jours, le Centre a eu à générer beaucoup de technologies dont certaines ont été adoptées par le village de Samé Plantation pour son développement, a-t-il précisé. Il a indiqué en guise de conclusion que le CRRA de Kayes est un atout pour la région de Kayes et singulièrement pour le village de Samé.

Après la conférence débat, ce fut l’assainissement du CSCOM du village en vue de la consultation gratuite, prévue pour le lendemain samedi. Toute la journée du samedi a été consacrée à la consultation gratuite avec don de médicament. La cérémonie de lancement a pris fin le dimanche 21 mai par la remise de don de fourniture le matin à l’école et à la medersa et un match de football a opposé dans la soirée l’équipe de l’ADESC-SP et celle du village.

A noter que l’ADESC-SP est une association créée par les jeunes ressortissants du village de Samé Plantation résidents à Bamako.

Abdrahamane Sissoko

Envoyé Spécial à Samé Plantation