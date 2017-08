Cette semaine nous sommes all√©s √† la d√©couverte d’une dame qui garde toujours sa coquetterie, doubl√©e d’une toilette aux allures de reine. T√©l√©speakerine, animatrice, partout o√Ļ elle est pass√©e, elle a laiss√© une t√Ęche ind√©l√©bile, for√ßant l’admiration des t√©l√©spectateurs et des Maliens. Vous l’avez sans doute devin√©, il s’agit de Sokona Gakou. Celle que les Maliens ont d√©couverte avec l’av√®nement de la t√©l√©vision en 1983. Elle a une particularit√© : le respect de soi et l’amour des autres. L’ancienne vedette de l’Ortm nous entretient sur ses diff√©rents mouvements entre la chaine de Bozola, la Rti, la Rts et Africable t√©l√©vision.

A l’av√®nement de la t√©l√©vision au Mali, septembre 1983 (gr√Ęce au Guide libyen, feu Mouammar Kadhafi), les t√©l√©spectateurs maliens ont d√©couvert, aux c√īt√©s des √©minents journalistes de l’√©poque comme Baba Dagama√Įssa, Baba Djourt√©, Djibril M’Bodge, A√Įssata Ciss√©, Adama Sissoko, Gaoussou Thi√©ro, Fatim Sidib√© et autres, de belles dames qui faisaient office de t√©l√©speakerines, c’est-√†-dire celles qui annon√ßaient les programmes de la soir√©e.

Elégante et populaire !

Avec leurs  toilettes impeccables, ces animatrices ont donné un éclat particulier au nouveau bébé. Parmi ces dames, on peut citer Mme Sèye Mariam Traoré, Koti Coulibaly, Sokona Gakou, etc. Elles se sont distinguées par leur savoir-faire, leur look et leurs créations sur le plateau.

Notre h√©ro√Įne, Sokona Gakou, s’est particuli√®rement d√©marqu√©e par son √©l√©gance, son sourire hypnotisant¬† et¬† son amabilit√© constante. Cela fait des ann√©es qu’elle a disparu des √©crans t√©l√©, et s’est emmur√©e derri√®re le silence. De telle sorte qu’on ne la retrouve nulle part dans la sph√®re m√©diatique et de la communication. Quand nous avons pris l’initiative de la contacter, un de ses proches nous a fait savoir qu’elle a un principe : elle ne va pas n’importe o√Ļ et il n’est pas facile de la rencontrer parce qu’elle ne sort que pour des urgences. Guid√© par le flair¬† journalistique, nous l’avons contact√©e pour lui expliquer notre d√©marche et surtout le but de la rubrique “Que sont-ils devenus ?”. Rendez-vous¬† est pris pour le quartier Golf, √† Baco Djicoroni o√Ļ elle r√©side.

Venue nous accueillir √† bord d’un v√©hicule, nous avons failli ne pas la reconnaitre quand bien m√™me elle n’a pas chang√© physiquement, pas plus qu’elle n’a rien perdu de sa jovialit√©. Seulement, elle s’est un peu d√©guis√©e pour passer inaper√ßue. Ayant devin√© que nous sommes surpris par cet accoutrement, inhabituel √† nos¬† yeux, elle nous rassure qu’elle le fait pour √©chapper aux interpellations dans la rue, au march√© et m√™me aux feux tricolores.

En effet, selon notre interlocutrice, d√®s qu’elle sort, les admirateurs ne cessent de lui demander les raisons de sa disparition des petits √©crans, et certains vont jusqu’√† la supplier de reprendre du service. Ces marges de consid√©ration sont √©mouvantes et path√©tiques, √† telle enseigne qu’elle ne sait pas comment r√©pondre √† tous ses admirateurs. Ceux-ci ignorent un d√©tail important qui continue de d√©ranger notre consŇďur. Sokona Gakou¬† nous a dit qu’elle a √©t√© toujours oblig√©e d’arr√™ter au moment o√Ļ elle est appr√©ci√©e le plus par le public. Ce qui est douloureux pour elle-m√™me. Mais . . .

L’admiration, l’appr√©ciation du public sont tellement justifi√©es que Sokona Gakou donne du go√Ľt √† tout ce qu’elle fait. Partout o√Ļ elle est pass√©e, ses √©missions se sont impos√©es et ont attir√© le maximum de public.

Virage √† 90¬į !

Pourtant rien ne l’a pr√©destinait au petit √©cran. Son premier choix apr√®s le BAC, portait sur les √©tudes de Droit, √† d√©faut de l’Allemand. Mais elle sera orient√©e dans la fili√®re d’√©tudes en Anglais.¬† Apr√®s sa sortie de l’Ecole normale sup√©rieure (Ensup), et nantie d’une ma√ģtrise en Anglais, elle aurait d√Ľ se retrouver au lyc√©e pour enseigner. L’√©volution des choses d√©tourne son destin d’enseignant au profit du micro. Comment ?

Au lendemain de la cr√©ation de la t√©l√©vision malienne, on l’informa que Bozola est √† la recherche des dipl√īm√©es en Anglais pour servir comme t√©l√©speakerine. Elle saute sur l’occasion et l√† voil√† √† la Radiodiffusion t√©l√©vision du Mali (Rtm). Apr√®s quelques ann√©es, Sokona b√©n√©ficie d’une bourse de formation pour la C√īte d’Ivoire, sanctionn√©e par un stage √† la Rti.

De retour √† l’Ortm, la direction lui confie l’√©mission “Samedi Loisirs”. C’est √† ce niveau que les t√©l√©spectateurs ont d√©couvert une animatrice pleine de talents. Elle cr√©a son propre look autour de l’√©mission, √† telle enseigne que le public s’impatientait pour s’installer devant le petit √©cran. Devenue maintenant une journaliste professionnelle, on l’affecta au Journal t√©l√©vis√©.

Apr√®s un bout de temps et contre toute attente, Sokona Gakou¬† quitte Bozola pour Dakar o√Ļ elle pose ses valises √† la Rts. Au niveau de la t√©l√©vision s√©n√©galaise, elle cr√©e deux √©missions : Tempo-Africa et Portrait d’artistes. Sa grande habilit√© forge autour de sa personne une notori√©t√© et une c√©l√©brit√© dans la capitale s√©n√©galaise. Mais le pays manque √† Sokona Gakou. Elle retourne au Mali.

Une fois √† Bamako, elle ne va¬† pas √† l’Ortm, mais √† Africable t√©l√©vision o√Ļ elle anime l’√©mission “Le Grand Sumu”. L√† aussi, elle a donn√© un renom √† cette nouvelle cr√©ation qui continue de s’imposer d’ailleurs. Dommage, les spectateurs feront le constat de son absence prolong√©e pour pr√©senter l’√©mission. La r√©alit√©, c’est que Sokona Gakou a d√©croch√©, elle a d√©cid√© d’abandonner cette nouvelle aventure.

Tous ces mouvements entre pays et cha√ģnes de t√©l√©vision, cela peut para√ģtre paradoxal. Mais, Sokona Gakou a des argumentations solides pour¬† expliquer cette transhumance entre Bamako, Dakar et Abidjan. Aujourd’hui elle est hors micro, mais elle a une conviction : elle ne¬† croit¬† pas en l’amiti√© et dans une moindre mesure en l’amour, m√™me si cela ne lui a jamais r√©ussi. Elle se dit convaincue que le bon Dieu ne donne pas tout √† l’individu, au risque d’√™tre un dieu √† part.

De la télé au cinéma…

Au moment d’arranger le micro pour se donner un temps de r√©flexion, le cin√©aste Souleymane Ciss√© la r√©cup√®re pour jouer dans son film “Miy√©”.¬† Le r√īle qu’elle a jou√© lui a offert de nouvelles opportunit√©s de voyages et de rencontres avec de grandes personnalit√©s. Cela a √©t√© le cas au festival de Cannes o√Ļ elle a rencontr√© les grandes stars mondiales du cin√©ma. Apr√®s la France, cap sur les Etats Unis avec toute l’√©quipe d’acteurs du film, et durant deux semaines, elle a √©t√© l’enfant chouchou des spectateurs¬† qui voulaient encore comprendre le personnage qu’elle incarnait dans le film.

De New York √†¬† Chicago, en passant par¬† Spring Feld, Sokona Gakou dit avoir d√©couvert l’une des¬† merveilles du monde ; ce qui lui a permis de savoir et d’apprendre beaucoup de choses.

De retour au Mali, elle lance le festival “Mali Debout“, pour booster la signature de l’Accord de paix avec les artistes maliens et africains. Apr√®s avoir b√©n√©fici√© du soutien sans faille du ministre des Sports Housseini Amion Guindo (qu’elle remercie d’ailleurs pour son sens √©lev√© de consid√©ration √† l’√©gard de son initiative), elle se trouva dans l’obligation de reporter le festival Chaud, pour des raisons diverses.

L’on comprend ais√©ment que Sokona Gakou est une femme battante, qui ne baisse pas les bras. Les bons rapports gard√©s avec l’Ortm lui valent actuellement une invitation d’honneur de son ancien r√©alisateur Djibril Diabat√©, pour se ressourcer √† la soir√©e salsa organis√©e chaque mois √† l’h√ītel de l’Amiti√©. A l’instar de tous ses autres coll√®gues qui y vont, Sokona Gakou place sa pr√©sence sous le signe du soutien √† son ancien r√©alisateur.

Sinon,¬† elle vient d’√™tre recrut√©e comme experte du projet PRodefpe du Minist√®re de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Aujourd’hui,¬† le bon souvenir qui la fait tenir moralement est cette admiration des Maliens √† son √©gard. Une affection n√©e de ses prestations sur les diff√©rentes chaines de t√©l√©vision. Sokona Gakou se dit tr√®s √©mue par les compliments des uns et des autres, chaque fois qu’elle d√©cide de faire un tour en ville. Pour le moment, seul le temps d√©terminera sa d√©cision de retourner devant le micro ou les cam√©ras. Entre temps,¬† elle a lanc√© le 4 Mai dernier une Ong intitul√©e “FAM – je suis”. Ladite organisation non gouvernementale s’occupe des int√©r√™ts de la femme, de l’enfant et de la famille.

L’aventure dans la troupe des femmes tr√®s f√Ęch√©es¬† de l’Ortm constitue une anecdote pour notre h√©ro√Įne.

Par rapport √† la prolif√©ration des chaines de t√©l√©vision, fruit de la d√©mocratie et de la libert√© d’expression, Sokona Gakou se r√©jouit beaucoup de cette √©volution m√©diatique. Mais selon elle, faudrait-il que ces chaines de t√©l√©vision comblent les attentes. C’est-√†-dire ne pas profiter de la libert√© d’expression pour cultiver l’anarchie, en v√©hiculant de fausses informations tendant √† salir l’honneur de quelqu’un. Sinon il est dommage avec cette multiplication des m√©dias de constater que le linge sale ne se lave plus en famille, mais dans les journaux, sur les r√©seaux sociaux. Et c’est √† ce niveau que Sokona Gakou interpelle la Haute Autorit√© de la Communication, afin qu’elle joue pleinement son r√īle en √©vitant d’√™tre partiale. Autrement dit, il est n√©cessaire que l’autorit√© de r√©gulation de la communication fasse respecter la d√©ontologie de la profession, pour ne pas installer l’anarchie.

C’est dire qu’elle a le souci de la profession. C’est¬† sur¬† cet amour que Sokona Gakou a b√Ęti sa popularit√©, pour en √™tre une ic√īne. Ce qui rappelle cette citation¬† d’Einstein : ” N’essayez pas d’√™tre un homme √† succ√®s, essayez plut√īt d’√™tre un homme qui a de la valeur”.

O. Roger Sissoko