La Direction générale de l’Institut national de prévoyance sociale (Inps) et ses travailleurs viennent de montrer un bon exemple à travers la tenue d’une Assemblée générale des délégués du personnel affiliés à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali (Cdtm), venus de différentes régions et du district de Bamako afin de prendre en compte leurs doléances. Ce qui fut une grande satisfaction pour le Directeur général Bréhima Noumousa Diallo. Du coup, il s’est engagé à prendre des dispositions pour satisfaire les recommandations issues de cette rencontre pour le plus grand bonheur de ses travailleurs.

Comme on le dit souvent, le dialogue social est un moyen efficace pour la stabilité d’une entreprise. C’est ce que la Centrale démocratique des travailleurs du Mali (Cdtm) dont le secrétaire général est Mme Sidibé Dédéou Ousmane, a bien compris en initiant une Assemblée générale à l’intention des délégués du personnel de l’Institut national de prévoyance sociale (Inps). Ils étaient venus des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et du district de Bamako. Pendant trois jours (du 3 au 5 avril 2017) les participants ont discuté et échangé sur la vie de l’Institut afin d’améliorer les conditions des travailleurs. Cette rencontre s’est déroulée au Centre de formation de l’Inps au quartier du fleuve. Après avoir présidé l’ouverture des travaux, le directeur général de l’Inps, Bréhima Noumoussa Diallo, a tenu à être présent, mercredi dernier à la clôture, pour exprimer son soutien aux travailleurs de sa structure.

Après trois jours de travaux, les participants ont formulé une batterie de recommandations axées surtout les conditions de travail et l’amélioration du cadre de vie du personnel. Parmi lesquelles figurent, entre autres, le recrutement du personnel, la dotation des structures en matériel et mobiliers de bureau, la restauration d’un fonds social des travailleurs, l’élaboration d’un plan de carrière, la relecture de l’accord d’établissement, le paiement des pensions de l’ex-directeur général adjoint et l’Agent comptable de l’Inps… Sans oublier aussi l’octroi de primes de risque et une assurance vie pour les agents du Nord Mali.

Le directeur général de l’Inps a saisi cette opportunité pour répondre point par point aux différentes doléances pour le plus grand bonheur des travailleurs. “Je remercie d’abord Mme Sidibé Dédéou Ousmane pour la tenue de cette assemblée générale afin de prendre en compte toutes les préoccupations du personnel. Vos recommandations valent de l’or pour nous parce qu’elles nous permettront d’avancer. C’est pour vous dire que nous avons bien noté vos préoccupations. Nous allons les travailler en réunion de direction afin de trouver une solution idoine à court, moyen et long termes” dira-t-il. S’agissant du règlement des pensions de l’ex-directeur général adjoint et l’Agent comptable, Bréhima Noumoussa Diallo précise : “Je me sens très à l’aise par rapport à ce dossier. Il sera soumis au Conseil d’administration et les intéressés bénéficieront de leurs pensions”.

La situation des primes de rendement a été aussi évoquée. Suite à l’intervention de la représentante des travailleurs et le secrétaire général de la section syndicale de l’Inps, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, le directeur général Bréhima Diallo a finalement décidé de libérer les notes afin que le personnel puisse bénéficier de ces primes. Ce fut un tonnerre d’applaudissements dans la salle.

Prenant la parole, Mme Sidibé Dédéou Ousmane a remercié le directeur général de l’Inps pour les nombreux efforts déployés pour soulager les travailleurs. “Monsieur le Directeur, nous vous remercions très sincèrement d’abord financièrement, matériellement et moralement pour la tenue de cette Assemblée générale que nous avons estimée nécessaire. Il s’agissait pour nous de discuter sur tous les aspects de la vie de notre entreprise. Parce qu’il faut qu’on se parle entre nous et partageons nos problèmes pour trouver une solution. Nous sommes convaincus que cet exercice a été une réussite. Nous avons échangé très cordialement souvent avec des débats de haut niveau” dira-t-elle.

A.B. HAÏDARA