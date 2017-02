Welcome! Log into your account

Dans tous les cas ci‐dessus, on entend par salaire l’ensemble des sommes perçues en contrepartie du travail effectué, à l’exclusion des frais professionnels, des indemnités représentatives de remboursement de frais et des prestations familiales.

N’avons-nous pas souvent des appréhensions par rapport à la gestion du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident de travail. Quel sort la loi réserve-t-il à son contrat ? Sera-t-il payé pendant cette période d’indisponibilité et par qui ? Peut-il être licencié et dans quelles conditions ?

