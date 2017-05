Voilà une cérémonie rare pour passer inaperçue. Les adeptes de sciences surnaturelles au Mali, regroupés sous le toit de l’Union Nationale des Domas du Mali (UNDM) étaient face aux journalistes. Le but était de donner des explications sur le lancement prochain des activités de l’organisation qui porte le nom de l’UNDM. Cette cérémonie a eu lieu au siège de l’association, à Yirmadio. C’était sous la présidence de Moussa Babadji, président de l’UNDM, entouré du Secrétaire General Souleymane Dao, et de Soumaïla Guindo, le Conseiller juridique et administratif.

L’union nationale des Domas du Mali est un regroupement de praticiens abonnés aux sciences traditionnelles africaines et reconnues comme telles. Cette Union des Doma existe depuis 2013 mais son officialisation remonte au 05 Mai 2016. Le bureau national compte 65 membres.

Organisation culturelle, confessionnelle apolitique et à but non lucratif, l’UNDM se fixe comme objectif majeur de contribuer à l’ancrage des valeurs culturelles et ancestrales au sein de nos communautés ; de même que dans nos faits et gestes de tous les jours. C’est pour cela que le Président, Moussa Babadji, dira que l’UNDM se veut un vrai cadre de réunification, où Somas, Chasseurs aguerris, simple chasseur, Marabouts, Féticheurs, tradi thérapeutes, Voyants, Magiciens et autres Herboristes, se retrouvent pour faire le bonheur du Mali et du malien.

Pour ce faire, l’UNDM travaillera à mettre en place un cadre d’échange et de recherche à même de contribuer à répertorier et à valoriser des plantes médicinales de notre terroir. Cela pour améliorer les traitements avec les plantes ; toute chose largement bénéfique pour le commun des maliens.

Aussi, l’UNDM devra travailler à sensibiliser la population sur les activités des domas, cette communauté qui reste encore vue d’un œil très méfiant pour une grande majorité de personnes.

Voilà pourquoi le secrétaire général Soumaïla Guindo a rappelé que l’UNDM initiera et mettra en œuvre des actions de formati on, de sensibilisation, d’éducation de la population sur des pratiques dites «Domaya ».

L’union, ajoute le secré G, a son siège à Bamako et des antennes locales à Kayes, Koulikoro, Sikasso, Bandiagara Koro, Bankass, Fiènan, Zantiquila, Wassolo, Yanfolila, Tièkenna, Kourokro, SOnikoro, Sénou, Kenka, Tamala, Baguineda.

Issiaka Coulibaly Bamanan den (Journal KOJUGU)