Plusieurs associations ont bénéficié des vivres de cette donation repartie entre le ministère de la Solidarité, la Fondation Orange-Mali, l’ONG Al Farouk, la Croix Rouge malienne, la Fondation Mohamed Ould Cheickna et le Fonds de solidarité national

La Direction nationale du développement social a servi du cadre, le lundi 20 juin 2017, à la cérémonie de solidarité Ramadan du Conseil national de l’action humanitaire (CNAH) en faveur de plusieurs associations pour les personnes démunies et aux couches vulnérables. La cérémonie de remise des dons s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Samba Alhamdou Baby, du président de l’ONG Al Farouk, non moins vice-président du CNAH, Ibrahim Konta et du représentant de la Fondation Orange-Mali.

D’une valeur estimée à 25 millions FCFA, cette donation s’inscrit dans la droite ligne de la volonté de l’Etat de soutenir les personnes démunies et les couches vulnérables. Elle se traduit dans les missions du CNAH. Les dons sont repartis entre le ministère de la Solidarité : 15 tonnes de riz pour un coût de 2 125 000 FCFA ; la Fondation Orange-Mali: 8 tonnes de sucre, 6 tonnes de petit mil, 5 tonnes riz, 7 tonnes farine, 30 bidons d’huile et 20 sacs de lait pour un montant global de 6 925 000 FCFA ; l’ONG Al Farouk : 10 tonnes de riz, 10 tonnes de mil et 1 tonnes de sucre pour un cout de 6 950 000 FCFA ; la Croix Rouge Malienne : 2 tonnes riz pour un coût de 850 000F CFA ; la Fondation Mohamed Ould Cheickna : 1 tonne de riz pour 425 000 FCF et le Fonds de solidarité national qui a donné 5 balles d’habit pour un montant de 1 500 000 FCFA. Ces dons sont destinés à plusieurs associations. Il s’agit, entre autres, de l’Association des femmes musulmanes de Taliko ; l’Association malienne pour la protection des albinos ; Action d’aide aux familles démunies ; le Collectif des travailleurs licenciés pour la crise économique de Huicoma ; le Conseil national des victimes de la crise du nord, l’Association « ALCARAMA » et l’Association des femmes de Taoudeni.

Pour les donateurs, il s’agit d’une vision commune de faire du CNAH, un précieux instrument de réponse concertée aux défis humanitaires et de servir de cadre de mutualisation des efforts au service des couches vulnérables et sinistrées de notre pays. Selon son vice-président, les nombreux défis humanitaires auxquels le Mali est confronté exigent que le CNAH commence à agir le plus rapidement possible.

A noter que le CNAH a pour mission d’examiner les questions relatives à l’action humanitaire ; d’assurer la synergie entre les actions du gouvernement et celles des partenaires ; de fédérer les efforts et les initiatives de mobilisation de ressources nécessaires. Aussi, le Conseil national de l’action humanitaire a pour mission de promouvoir le renforcement des capacités des organisations à caractère humanitaire et de proposer au gouvernement toutes mesures visant à prévenir et à prendre en charge les victimes de crise humanitaire.

