Le marché populaire de Dabanani devient un nid criminogène et donnerait du fils à retordre aux autorités maliennes avec ses lots de drogues de toutes sortes qui se vendent à ciel ouvert sans aucune crainte face aux brigades contre les stupéfiants qui sembleraient impuissantes à les mettre hors d’état de nuire.

Les vendeurs de drogues et de stupéfiants foisonnent au Mali à une puissance exponentielle. Ce métier des plus illicites et ignobles profiterait mieux à ses pratiquants. Il serait un raccourci pour s’enrichir et nombreux sont les maliens et même des étrangers qui ne douteraient de l’incompétence voire la complaisance de certaines franges des autorités maliennes en charge de lutter contre cette activité.

Malgré que certains efforts soient fournis par les autorités compétentes en la matière avec des arrestations et des incarcérations de fait, le défi de la lutte contre la drogue leurs devient un casse-tête et celles-ci montreraient leur limite à circonscrire ce mal qui mine les espoirs des familles et partant de la société malienne toute entière. Quand on sait que les plus tentés vers cette velléité qui reste une plaie pour le devenir des jeunes, leaders de demain.

L’avenir des jeunes reste hypothéqué

Les populations sont de plus en plus exposées à la tentation au regard de la fréquence dans les milieux populaires tels que ‘’Dabanani’’ et de l’utilisation des stupéfiants par des dealers qui ne « reconnaissent l’autorité de personnes et de rien au-dessus d’eux ». L’avenir des jeunes reste hypothéqué par cette inertie des autorités parce que les forces de sécurité restent passives tant bien même qu’elles sont sur ces lieux. En témoigne les drogues qui sont livrées à même des tables en plein air sans aucune crainte.

‘’Nous lançons un appel au Général Salif Traoré de s’assumer par rapport à cette situation sinon nos enfants en sont les plus directement exposés’’ a souhaité un notable de Niaréla qui a requis l’anonymat. Avant de poursuivre ‘’Si les autorités compétentes ne s’assument pas, nous allons le faire à leur place parce qu’ils semblent être les mêmes. Cette situation ne peut pas rester comme telle.’’

Beaucoup sont d’agents de la police qui viennent s’approvisionner ici

Une vendeuse a témoigné que devant elle ‘’des agents de police viennent s’approvisionner avec ces dealers-là comme si vendre et prendre la drogue n’étaient pas condamnés par nos lois’’. Il s’agit du côté-est de l’échangeur du marché populaire de Dabanani où les drogues surtout le chanvre indien et les autres stupéfiants qui sont vendus sur table comme les autres produits de première nécessité.

Notre équipe de rédaction a approché d’autres gens supposées connaitre le milieu qui n’ont pas accepté de parler. Elles ont avancé la thèse que les dealers sont en connivence avec ceux qui sont chargés de la sécurité et que si elles s’hasardent à témoigner contre qui que ce soit, c’est elles qui récolteront les pots cassés car ‘’beaucoup sont d’agents de la police qui viennent s’approvisionner chez ’’.

Cela confirme le fait que beaucoup de nos porteurs d’uniforme seraient des accros à ces produits nocifs et frimeraient avec des bandits de tout acabit. Il urge pour les plus hautes autorités de faire un moratoire sur la police nationale nonobstant que les efforts tant louables de beaucoup d’entre eux sont entachés. Afin d’éviter cela, il faut écarter les mauvaises graines.

Le Ministre de la sécurité et de la protection civile reste interpeller par les populations maliennes en général et celles de la Commune du District de Bamako afin de trouver une urgente et durable solution à cette situation qui leur coupe le sommeil.

Sinaly M DAOU

Commentaires via Facebook :