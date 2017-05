Oslo Freedom Forum a accueilli du 22 au 25 mai 2017, des personnalités, venues du monde entier, partageant la vision commune de faire du monde un endroit plus pacifique, florissant et plus autonome. Ce neuvième forum annuel a ainsi regroupé les dissidents, militants, artistes, journalistes et changeurs à Oslo sur des questions de droits humains.

En effet, Oslo Freedom Forum est un événement qui rassemble par an des acteurs du changement désireux de promouvoir les droits humains partout dans le monde. Depuis huit ans, le forum crée un espace de plaidoyer et de renforcement de compétences pour les avocats des processus démocratiques. Plateforme de partage d’idées, de tactiques et de stratégies, Oslo Freedom Forum permet aux activistes d’une centaine de pays d’échanger entre eux et imaginer ensemble de nouveaux moyens d’étendre la liberté humaine pour améliorer la vie de millions de gens partout dans le monde.

En 2017, Oslo Freedom Forum et ses partenaires ont proposé plusieurs personnalités et dispositifs emblématiques des questions de droits humains. Cette année, le Mali a été représenté par l’organisation Accountability Lab, une organisation qui travaille à construire un mouvement de citoyens actifs et de chefs responsables à travers le pays, qui soutient la jeunesse actrice du changement pour développer des idées pour l’intégration dans leurs communautés. En permettant aux gens d’utiliser l’information et la connaissance pour tenir celles-ci et rendre compte, Accountability Lab Mali aide aussi à engager le changement social et économique positif. A Oslo, le directeur Pays de Accountability Lab Mali, Moussa Kondo, accompagné de son collègue du bureau des Etats-Unis, Blair Glencorse, ont fait la promotion du projet Integrity Idol, un projet basé sur la lutte contre la corruption en faisant la promotion de l’Intégrité dans les différents pays tels le Mali, le Liberia, le Népal, le Nigeria et le Pakistan. Le projet Integrity Idol est une campagne nationale qui se passe sur le terrain, en ligne (www.integrityidol.org) et à travers les médias, pour identifier, célébrer, encourager et mettre en réseau les fonctionnaires honnêtes et intègres du pays. Il vise à générer une conversation constructive sur l’intégrité et la responsabilité et de construire un réseau de fonctionnaires qui peuvent lutter contre la corruption. Mettre en évidence l’intégrité dans le service public, d’une manière indépendante, créer un récit positif qui permet aux Maliens d’appréhender les réalités existantes, de soutenir les changements de comportements susceptibles d’améliorer les vies et de faire partie d’une réalité différente qu’ils peuvent aider à construire. Pour Accountability Lab Mali, l’objectif principal de ce voyage était de rencontrer des gens engagés dans la lutte contre la corruption et la promotion de la gouvernance, et de communiquer sur les efforts du Mali dans ce domaine pour encourager les opérateurs d’autres pays à venir au Mali. Selon Moussa Kondo, ce voyage a été plus que fructueux, car « il nous a permis de rencontrer beaucoup d’organisations qui sont prêtes à travailler avec eux dans le cadre de leurs activités. ». Nous avons aussi appris, se réjouit-il, beaucoup de choses des autres pour améliorer nos actions pour plus d’impacts sur le terrain.

H.B. Fofana