Les membres de l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH), en collaboration avec la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) étaient face aux journalistes, le Vendredi 8 Décembre 2017, à la maison de la presse pour la présentation du rapport d’activité de 2017.

N’a-t-on pas l’habitude de dire qu’il n’y pas de développement sans sécurité, et aussi qu’il n’y a pas de sécurité sans développement il est entendu que, cela va de pair avec le respect de la vie humaine. Faut-il le rappeler que la vie humaine est sacrée et doit être inviolable. Donc c’est pour lutter durablement contre le terrorisme et l’insécurité dans le Nord et au Centre du Mali que la FIDH et l’AMDH ont interpellé les autorités maliennes et les forces étrangères à mettre la justice, le dialogue et le respect des droits humains au cœur de leurs actions, afin d’éviter ainsi de renouer avec les erreurs commises dans le passé relatives à la notion de ‘’ sécurité à tout prix’’.

Les conférenciers ont souligné que depuis 2012, le Nord et le Centre du Mali sont agités par un conflit qui avait fait plusieurs milliers de victimes. Les Forces de défenses et de sécurités Maliennes et les groupes armés s’affrontent régulièrement dans le Centre et le Nord, causant la mort des civils innocents. Les deux dernières années ont vu une recrudescence des violences et attaques, et la perpétration de nouveaux crimes graves. L’ampleur et la gravité des crimes en cours d’instruction ou de jugement sont inédites dans l’histoire contemporaine du pays.

Selon les conférenciers, l’AMDH a pu recenser plus de 500 victimes et témoins ces dernières années. Nous avons initié et participé à une dizaine de procédures judiciaires, accompagnant plus de 180 parties civiles devant la justice. Ce rapport revient sur l’état d’avancement de plusieurs affaires emblématiques. Par ailleurs, un pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et une commission vérité, justice et réconciliation ont été crées et fonctionnent depuis 2015.

Ces derniers mois, nous avons peut-être obtenu plus par la justice que par les armes à savoir la reconnaissance des crimes des putschistes et des groupes armés. « La paix se gagnera autant par le rétablissement de la sécurité qu’en répondant aux besoins de vérité, de justice et de réconciliation » a fait savoir le président de l’AMDH, Me Moctar Mariko.

Il faut noter aussi un recul majeur, notamment en ce qui concerne les crimes sexuels perpétrés de manière systématique par les groupes djihadistes au Nord Mali, en 2012-2013. Si des mandats d’arrêt ont été déposés et des dizaines de personnes arrêtées et inculpées, en 2013, aucune n’a depuis été inquiétée, alors que ces actes sont considérés comme des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Le rapport plaide également en faveur des enquêtes antiterroristes pour être inclus dans les graves violations des droits humains commises contre les populations. Le contexte sécuritaire et politique ambivalent continue à peser sur les procédures judiciaires. Ainsi, l’intensification des violences et attaques a des conséquences négatives sur le domaine de la justice. Elle empêche le retour d’un système judiciaire fonctionnel dans le Nord et le Centre, et pousse l’Etat à concentrer ses moyens sur les réponses sécuritaires et militaires.

Quant à Me Drissa Traoré, vice-président de FIDH, dira que « si la lutte contre l’impunité n’est pas la seule réponse à apporter au conflit, il ne pourra y avoir de paix sans un minimum de justice. Les Maliens attendent de leur justice qu’elle règle les différends, les protège de l’arbitraire des hommes en armes, et contribuent ainsi à sortir le pays de la crise qu’il endure, depuis 2012 ».

Seydou Diarra

