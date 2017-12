L’apparition des couleurs de l’Etat imaginaire de l’Azawad, lors des assises des femmes pour la paix, a fait grand bruit. En réaction aux appels à sa démission, Oumou Cafo s’est fendue de sa volonté de garder son poste. Voilà qui en rajoute à la maladresse de cette dame qui a longtemps rêvé d’un fauteuil ministériel.

«Je ne vais pas démissionner. Je suis Malienne comme tout le monde.» Tels sont les propos tenus par la ministre de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille, lors d’une conférence de presse qu’elle a donnée à la Maison de la presse. C’était pour présenter ses excuses à la population malienne suite au port du drapeau présenté comme celui de l’Azawad lors des assises des femmes pour la paix.

Dans une déclaration liminaire, Oumou Touré a fait savoir que le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a pris conscience de la situation provoquée par l’incident qui s’est produit pendant les travaux de la 1ère assise des femmes du Mali pour la paix. «Je veux dire ici, pour l’affaire de l’écharpe, nous présentons nos excuses les plus sincères à la population malienne suite à cet acte provocateur dont le Mali n’a pas besoin en ce moment», a déclaré Oumou Traoré.

Interrogée à propos de sa démission, la ministre a été on ne peut plus claire : «Je ne vais pas démissionner… Appeler des Maliens pour des assises nationales, discuter, faire de la médiation, écouter les femmes, trouver des solutions à un processus en cours, si cela doit me valoir une démission, je ne le ferai pas. Mon intention c’est de réconcilier le Mali, faire participer les femmes du Mali au processus. J’ai appelé des Maliennes et non des gens de l’Azawad», a expliqué Mme Touré.

Des propos que beaucoup qualifient de maladroits à l’endroit du peuple malien épris de paix et de l’unité du pays. Selon l’organisation de la société civile qui exige sa démission, Mme Traoré Oumou Touré a été complaisante face aux obscurantistes opposées à l’unité nationale. D’autant que la délégation de Kidal était conduite par une femme qui ne semble pas abandonner ses intentions séparatistes. C’est pourquoi elle se colle à son drapeau symbolisant l’Azawad sans la moins résistance du ministre. Elle s’est fait prendre fièrement même en photo avec Oumou Touré et son attaché. L’acte est considéré comme un mépris vis-à-vis du peuple malien, selon beaucoup d’organisations de la société civile.

«C’est pourquoi nous exigeons le limogeage du ministre Oumou Touré. Oumou a laissé la bonne dame faire séjour agréable à Bamako surtout dans un endroit symbolique de la République du Mali, le Mémorial Modibo Keita. C’est un manque de respect à notre drapeau. Et nous allons nous faire entendre aujourd’hui à la cité administrative…», affirme Yéry Bocoum, du mouvement «ça suffit». Selon lui, un mouvement national de justice sociale a été mis en place pour contraindre Oumou à la démission.

Zan Diarra

