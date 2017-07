Aux termes d’une bonne préparation de la 22e session de l’Espace d’interpellation démocratique (l’EID) se tiendra le 10 décembre 2017. Le bureau du Médiateur de la République compte utiliser tous les canaux de communication pour informer l’opinion publique et internationale sur les objectifs, modalités de participation aux travaux. Le secrétaire permanent de l’EID, Mamadou Sissoko, a animé une conférence de presse, le vendredi 30 juin, dans les locaux du Médiateur de la République.

Pour le secrétaire permanent Mamadou Sissoko, l’EID est un forum qui se tient le 10 décembre de chaque année pour enrichir les débats démocratiques dans notre pays.

Il a rappelé que la 1re édition s’est tenue le 10 décembre 1994. Son institutionnalisation par décret en 1996 traduisait le désir des plus hautes autorités de célébrer, à cette occasion la Journée de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et exprimer ainsi leur engagement pour le respect des principes édictés par cette déclaration.

Mamadou Sissoko, a indiqué que l’EID a pour objectif d’informer l’opinion nationale et internationale sur l’état de droits de l’Homme au Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d’une culture démocratique nationale et d’impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits de liberté citoyens.

D’après lui l’EID offre un cadre d’échange dynamique, au cours duquel les ministres sont interpellés par des citoyens sur des questions qui relèvent de la bonne gouvernance en matière de droits et libertés publiques. Il a soutenu que le secrétariat permanent de l’EID, est un point focal de l’EID qui agit sous l’autorité du Médiateur de la République et est responsable devant lui de la préparation du déroulement et du suivi des sessions de l’EID.

Le secrétaire permanent assure l’ensemble des tâches concernant l’EID. S’agissant de la 22e session à venir, il a précisé que son service entend renforcer sa communication enfin de permettre aux citoyens de s’approprier davantage les objectifs, modalités de participation de l’EID.

En plus des conférences de presse, plusieurs autres canaux de communication seront utilisés pour atteindre la cible, a-t-il- lassé entendre. Et d’indiquer que l’accent sera mis sur les langues parlées dans chaque localité du pays, ainsi que la prise en charge dans le programme des nouvelles circonscriptions administratives notamment Ménaka et Taoudéni. Source : Providentiel