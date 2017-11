Mouvement Sabati 2012, un allié sûr pour la victoire du Rassemblement pour le Mali (RPM), un parti pour l’élection régionale de décembre 2017du district de Bamako.

L’élection régionale s’annonce très rude sur toute l’étendue du territoire national et sera également le dernier test pour la présidentielle de 2018. Pour gagner cette bataille, les partis politiques se sont tissés des alliances de part et d’autre en fonction des régions et du district de Bamako. Dans le district de Bamako, si les listes ADEMA PASJ, URD se sont alliées avec d’autres formations politiques de la place, force est de signaler que le Rassemblement pour le Mali (RPM) s’est allié avec le mouvement Sabati 2012, un des poids lourds des associations de la société civile malienne. La question qu’on se pose est de savoir est ce que, cette alliance peut-elle amener le RPM à bon port à Bamako ? Déjà, on peut dire que le mouvement Sabati 2012 semble être une porte chance. Il s’est fait remarquer à travers les différentes élections passées particulièrement son soutien au candidat Ibrahim Keita en 2013 en dit beaucoup.

Il est à rappeler que Sabati 2012 est un mouvement citoyen qui regroupe des dizaines d’associations musulmanes et de la société civile présent dans tous les villages, communes rurales, cercle région du district à travers le Mali ainsi qu’à l’extérieur du pays.

Il a pour objet de contribuer à l’avènement d’un Mali nouveau garantissant le bien- être de sa population et engager sur les chantiers de la culture, de la paix, de la réconciliation, de la stabilité, de la bonne gouvernance, du développement économique, social et culturel et de la justice.

Le mouvement Sabati 2012 est l’un des rares mouvements, qui peut rassembler tous ses militants à sa cause sans déchirure. De sa création à aujourd’hui, Sabati 2012 a soutenu des candidats et s’est présenté à des élections. Il compte plus d’une dizaine de conseillers municipaux sur toute l’étendue du territoire et un député à l’Assemblée nationale. Au regard de ce bilan, nous pouvons dire que, Sabati est devenu une force pour gagner une élection au Mali. C’est conscient de cette force et de cette capacité que, le rassemblement pour le Mali (RPM) a décidé de s’allier avec le mouvement Sabati 2012 pour la bataille du district de Bamako en Décembre 2017. Un observateur de la scène politique nous dira que cette alliance avec Sabati est la consolidation de l’amitié, du partenariat avec le RPM. Nul ne doute, du soutien de ce mouvement à RPM pour la victoire d’IBK en 2013.

Par ailleurs, il ressort que le choix des hommes et femmes pour représenter le mouvement Sabati dans les différentes listes lors des élections ne se fait pas au hasard. Parmi les critères, nous pouvons noter l’humanisme, le dévouement du candidat au sein du mouvement, la capacité de la personne à matérialiser les objectifs du mouvement une fois élue etc.

