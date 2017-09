Ce projet devrait contribuer à l’émergence d’un système de gouvernance moderne et innovante dans lequel décideurs et citoyens co-contruisent une démocratie augmentée et un développement économique sociale partagée

La Fondation « Tuwendi » grâce à l’appui financier de l’Institut républicain international (IRD), en collaboration avec le réseau parlementaire « DemocraTic », a lancé le projet : MonElu. Le lancement a eu lieu le mardi dernier, à l’Hôtel de l’Amitié de Bamako. C’était en présence des membres actifs de ladite fondation et de quelques honorables députés de l’Hémicycle.

Ainsi, de l’avis du directeur exécutif de la fondation « Tuwendi » M. Tidiani Togola, en lançant ce projet, ils restent convaincus que seules les Technologies de l’information et de la communication (TIC) permettront d’arriver à une démocratie augmentée. C’est pourquoi, à travers la Fondation « Tuwendi » ils développent et mettent en œuvre des projets innovants qui concourent tous à cet objectif. De ce fait, le projet : « MonElu » devrait contribuer à l’émergence d’un système de gouvernance moderne et innovante dans lequel décideurs et citoyens co-contruisent une démocratie augmentée et un développement économique sociale partagée » a-t-il souligné.

Avec cette application mobile, les citoyens seront en contact permanent avec leurs élus à travers le téléphone mobile a t-il estimé. Il s’agira d’utiliser le smartphone pour s’adresser directement à lui, tout en proposant des idées. Egalement, les citoyens seront également mis au courant de l’action de leurs élus qu’ils pourront évaluer efficacement. De leur côté, les élus pourront exercer leur devoir de redevabilité et bâtir une meilleure relation de confiance avec les citoyens.

Représentant le président de son Institution, l’Honorable Badian Ag Hamadou dira que, le projet permettra sans nul doute d’améliorer la participation citoyenne et de promouvoir la redevabilité des élus. Cela, parce que les moyens à partir desquels, il sera mis en œuvre, à savoir les technologies de l’information et de la communication, notamment par le téléphone mobile et l’internet, offrent un véritable espace pour établir un lien de communication entre citoyens et élus. Puisque, la participation citoyenne dans la gestion de la cité est un facteur de bonne gouvernance, qui permet de prendre en compte les besoins des citoyens. Selon l’Honorable Badian, ces élus qui sont les représentants des citoyens pour suivre les actions gouvernementales, conformément à leur mission régalienne, doivent être soumis à un devoir de restitution aux concitoyens.

Aussi, « l’application en tout état de cause facilitera notre tâche en nous dotant de support technologique nous permettant en tout temps et en tout lieu de communiquer avec les populations que nous représentons » a avancé Badian Ag Hamadou. Jugeant l’initiative très salutaire, l’élu de la circonscription électorale de Ménaka, a indiqué que ces méthodes permettent de favoriser la participation citoyenne à la gouvernance locale et nationale et à l’émergence de la démocratie participative.

Diakalia M Dembélé