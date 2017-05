L’enregistrement du tout dernier numéro de l’émission ’’ le leader de demain’’ a eu lieu le lundi 22 mai dernier à Sotuba au siège de Donilad. Initiée par Renouveau TV dans le cadre de la promotion de l’entreprenariat au Mali, l’émission était présentée par le journaliste Oumar Sidibé qui avait comme invité, Tidiane Ball, fondateur de Donilad et du site web Malisanté. Devant le public, il a parlé de son parcours, de ses réussites et des difficultés qu’il a dû surmonter pour arriver au résultat qu’il a aujourd’hui.

L’émission ‘’leader de demain’’ est une tribune où la parole est donnée aux entrepreneurs et chefs d’entreprises afin qu’ils puissent servir d’exemples pour la jeune génération. L’enregistrement du dernier numéro de cette émission a duré une heure et était structurée autour de trois grandes rubriques à savoir, le portrait, l’entretien et la rubrique face au public. Médecin de formation, Tidiane Ball a choisi de faire son chemin dans l’entrepreneuriat.

Né le 17 décembre 1986 à Ménaka, Tidiane Ball décroche en 2004, son baccalauréat en série Sciences Biologiques au lycée Fily Dabo Sissoko de Bamako, avant de prendre la direction de la colline du Point G pour s’inscrire à la Faculté de Médecine et d’Ondonto-stomatologie de l’Université de Bamako. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat en 2012 en médecine, il commença à diversifier ses compétences et à se former davantage.

En 2010 dit-il, il a décroché un Master en expertise d’ingénierie des systèmes d’informations en santé à l’université Aix Marseille II en France à travers des études en ligne. Ensuite en 2013 et toujours en ligne, il a obtenu un certificat en gestion de projets à Lille en France. Selon lui, en Août 2016, il a fait une formation en ‘’Track Business and Entreprenuership’’ aux Etats-Unis dans le cadre du programme Mandela Washington Fellowship. Mais il a débuté sa carrière d’entrepreneur en février 2011 alors qu’il était encore étudiant en Médecine.

En effet, Tidiane Ball a créé en 2011, le site web ‘’www.malisante.net’’ qui est le tout premier portail web d’informations en santé au Mali. En décembre 2012, il a lancé le magazine Malisanté qui ne connaitra malheureusement pas le même succès que le premier. Et c’est en janvier 2015 qu’il a fondé la société « DoniLad », un espace de Coworking et d’Incubation de projets. A ces entreprises s’ajoute en 2016, une autre du nom de Doctix. Ces initiatives innovantes ont été récompensées à l’international. D’abord en novembre 2015, il a obtenu le prix ‘’Fund of internet, Research and Education’’ au Brésil. Ensuite, en mai 2017, il a décroché le prix du meilleur projet dans la catégorie de l’entreprenariat social à Montréal.

Aoua Traoré