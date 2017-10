En prélude à l’organisation de leur grand Meeting du samedi 14 octobre prochain, au Palais de la culture, les responsables du collectif Bi-Ton org, ont rencontré la presse dans l’après-midi du mardi 10 octobre dernier. C’était à leur siège sis à l’ACI 2000 dernière l’AGETIC. La rencontre était animée par le président du Collectif, Sega Diarra, et son secrétaire général, Mamadou Koné. Selon les conférenciers, ce meeting est le point de départ d’une grande caravane de mobilisation et sensibilisation des populations maliennes, particulièrement les jeunes autour de la question des 200 000 emplois du programme présidentiel et pour une réforme du système éducatif adéquat avec marché de l’emploi.

Selon Séga Diarra, le collectif a été créé le 13 juillet 2015 pour veiller à la mise en œuvre de la promesse du programme présidentiel de création de 200 000 emplois. Malgré une volonté de rencontrer et de collaborer avec le département de l’Emploi, nous avons buté à la mauvaise foi de ce dernier qui essaie de nous ignorer. Nous leur avons adressé des correspondances, même un livre écrit qu’on leur a adressé, mais rien. La dernière en date concerne la récupération par ces autorités de notre projet d’organisation du Salon de l’emploi. Pour toutes ces raisons nous décidons d’entrer dans la résistance, nous allons faire le porte à porte pour passer le message, de Bamako à Kidal » a-t-il laissé entendre.

Campagne agricole 2017-2018 à l’Office du Niger: Belles perspectives en vue

Le ministre de l’Agriculture, Nango Dembélé, accompagné du DG de l’Office du Niger, Mamadou M’Baré Coulibaly et d’une forte délégation a effectué une visite de supervision du samedi 16 au dimanche 17 octobre, dans la zone office du Niger. Cette supervision de campagne agricole qui a conduit la délégation ministérielle sur plusieurs champs s’est soldée par un constat de satisfaction. Les travaux ont concerné quatre zones de production dans la région de Ségou, notamment, la zone de Ké-Macina, celle Kolongotomo, celle de M’Bewani et de rizi-pisciculture de rotation Gombo/Riz, SRI de production de semences et d’utilisation de semoir fabriqué par SOCAFON. Selon le ministre Dembélé, le taux d’emblavure et l’aspect physionomique des plants laissent présager une bonne récolte.

Coopération bilatérale : Quatre nouveaux ambassadeurs dans nos murs

C’était le grand embouteillage à Koulouba ce vendredi 6 octobre dernier. Et pour cause, quatre ambassadeurs ont été présenté leur lettre de créances au Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita. Le premier était le diplomate canadien, qui avait travaillé à Bamako de 2010 à 2013. Il s’agit de LOUIS Verret. Le second est celui d’Autriche. Elle s’appelle, Mme Caroline Gudenus. Elle a été suivie par la suissesse, Dr Marion Weichelt Krupski. La dernière pénalité qui a couronné les présentations de créance de la journée n’était autre que le Pyongyongais, Ri Chong Gyong de la République populaire démocratique de Corée.

