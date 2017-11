Solidaires à leur camarade Soungalo Koné, Président du Tribunal d’Instance de Nioro, les syndicats des magistrats ont été reçus en audience par le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, à Koulouba, le mardi 21, pour évoquer la préoccupation actuelle de la famille judiciaire et obtenir les rassurances du Premier Magistrat du pays suite à l’enlèvement du Juge de Niono à son domicile, le 16 novembre dernier, par des individus armés non identifiés.

Au cours de cette rencontre avec le Chef de l’Etat, les magistrats ont exprimé leurs inquiétudes face aux campagnes de dénigrements dont ils font l’objet ces derniers temps.

«Nous sommes venus rencontrer le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la Magistrature, pour lui exprimer notre ardent souhait de voir notre collègue revenir sain et sauf parmi nous », précise un membre de la Délégation des magistrats.

Selon le Ministre de la Justice, retrouver le Juge Soungalo Koné sain et sauf, le remettre à sa famille et lui trouver le moyen justement de reprendre le plus normalement sa fonction demeure l’ultime objectif du Gouvernement et du Chef de l’Etat.

« Au-delà du Juge Soungalo Koné, c’est aussi le sort de l’ensemble des magistrats du pays qu’il s’agit», estime le Garde des Sceaux. Avant de rappeler que l’Etat a l’obligation de fournir la sécurité totale à l’ensemble des magistrats parce que tout simplement le Juge est un acteur essentiel de la justice et la justice est une Institution qui, aujourd’hui, est le premier symbole de l’Etat de Droit.

Rappelons qu’aux premières heures de son enlèvement, le Ministère de la Justice avait fait un communiqué pour informer l’opinion nationale sur le fait.

Aussi, le Président de la République, recevant une Délégation du cercle de Niono venue à Koulouba pour lui remercier d’avoir offert à leur cercle des branchements sociaux d’eau potable, avait exprimé sa préoccupation.

Pour retrouver sain et sauf le Juge Koné, le Président IBK a instruit au Premier Ministre de mettre tous les moyens en œuvre pour ramener le Juge de Niono.

« S’attaquer aux juges c’est de s’attaquer à l’Etat de Droit. Nous devons protéger les juges, nous devons les sécuriser. Un juge c’est l’Etat de Droit », a insisté le Président IBK.

Ousmane MORBA

